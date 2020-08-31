路口安全大執法！彰警曝「四大取締重點」　駕駛「這距離」要注意

▲彰警9月1日起執行「路口安全大執法」。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為有效降低路口交通事故發生，提升路口交通安全，全台9月1日起將實施「路口安全大執法」。對此，彰化縣警察局今（31日）提醒民眾，汽機車駕駛應確實遵守交岔路口路權規定，除行經路口減速慢行遵守號誌燈指示行駛外，遇有行人行走在行人穿越道上應暫停禮讓，行人穿越道路選擇行人穿越道，不要違規闖越道路，以避免發生事故，造成生命財產損失。

據彰化縣警察局統計，109年至今彰化縣內發生路口交通事故計1萬1872件，占一般交通事故發生近5成，其中路口發生死亡交通事故計47件、造成49人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多，且鑒於交岔路口因「車不停讓人」造成行人死傷逐年攀升，警方為加強車輛與行人守法觀念，自9月1日起將執行「路口安全大執法」，盼能有效降低事故發生。

彰警交通隊表示，「路口安全大執法」重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等，而根據現行規定，若汽機車不停等禮讓行人或車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可處1200元以上3600元以下罰鍰，若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍；汽機車闖紅燈，可處1800元以上5400元以下罰鍰；紅燈右轉處600元以上1800元以下罰鍰；行人未依規定走行人穿越道或違規闖越道路，處罰300元罰鍰。

▲行人未依規定穿越道路。

彰警局長許錫榮強調，「路口安全大執法」主要是希望導正駕駛人路口停讓的良好駕駛觀念，提醒用路人都能「路口慢看停、行人優先行」，養成行車多禮讓的習慣。

彰警交通隊隊長林世明表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上「不停」讓行人先行，取締原則將以汽車在行人穿越道上「距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前車輪已進入行人穿越道」為認定基準，而警方攔查取締時採全程錄影，呼籲用路人確實遵守道路交通規則，行經路口減速慢行，遇有行人多停讓，行人行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，減少事故發生，共同維護道路交通安全。

▼其中一項取締基準，汽機車不停，讓行人行進方向3公尺以內者即違規。