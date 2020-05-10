阿公載一家4口上國道！5歲童「驚悚9秒」被甩出車外　警揭關鍵原因

記者柯沛辰、黃孟珍／苗栗報導

國道3號苗栗通霄路段9日上午10點多發生一起驚險事故，當時一輛銀色廂型車變換車道不當，與另一輛紅色賓士Smart發生碰撞，但疑似未依規定加裝安全座椅，導致車內一名5歲男童拋飛車外。目前警方正在進一步查證詳情。

這起事故發生在國道3號北上143.6公里處，當時64歲徐姓男子駕駛銀色廂型車，載著4位家人出遊，但行經苗栗通霄路段時，未注意側邊狀況，碰撞26歲卓姓女子駕駛的紅色Smart，導致後座5歲男童被甩出車外，全身多處擦傷，躺倒在車道上。

▲國道3號驚悚車禍，5歲男童被甩出車外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

車禍當下，紅車先是撞上路邊護欄，旋轉3圈後滑行到內側車道。後方車輛見狀，第一時間立刻煞車減速，還有路過民眾下車將男童抱離車道，避免二度傷害。警消到場後，將4名乘客送醫，所幸卓女、徐男未受傷，4人也是輕傷。

▲5歲男童噴飛車道，民眾下車救人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

國道警方10日表示， 舉凡4至12歲的兒童，或體重18公斤以上36公斤以下，應坐後座並繫安全帶，若未依規定繫安全帶或使用安全座椅，可依法開罰。

國道警方指出，孩童在車禍時被甩出車外，大多是未使用安全座椅，或坐上安全座椅卻未繫好安全帶所致。至於這起案件是否是未使用安全座椅，駕駛供稱「他在開車，不清楚後座狀況」，因此警方還要進一步調查。

▲國道二大隊後龍分隊小隊長巫金發說明案情。（圖／記者黃孟珍翻攝）