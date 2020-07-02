1歲兒獨睡車上安全座椅沒固定好...慘遭安全帶勒頸亡！粗心父緩起訴

▲父親讓1歲子在車上安全座椅睡覺，卻未將安全帶固定好，結果勒頸死亡。圖為示意圖。（圖／記者張慶輝攝）

記者李忠憲／台中報導

賴姓父親因1歲多的兒子總是在睡前哭鬧，為安撫他，依往例讓他待在自家休旅車內的安全座椅上睡覺，等他熟睡再抱進屋內。豈知安全座椅安全帶未固定好，男童醒來後扭動身體造成座椅傾斜，安全帶勒頸死亡。台中地檢署全案偵結，認為賴父一時失慮，且家屬諒解，依過失致死罪嫌給予緩起訴1年處分。

起訴書指出，今年3月10日晚間8點半，32歲賴姓男子因1歲1個月大的兒子睡前哭鬧不聽話，決定依往例，將他抱上副駕駛座上的兒童安全座椅，讓他好好睡覺，自己則在駕駛座上陪伴。賴男見兒子入睡，先自行進屋內，跟妻子回報說兒子已經睡了，卻未注意安全座椅安全帶未綁好。

賴姓男童不久醒來後開始扭動身體，安全座椅卻因安全帶未固定而往前傾斜，結果安全帶就剛好勒在男童脖子上，無法呼吸。直到晚間9點40分，賴父前往查看，發現兒子已無呼吸心跳，立刻開車送醫急救。但男童因呼吸衰竭造成缺氧性腦病變，直到13日上午仍不治死亡。

賴男傷痛欲絕，也向檢察官坦認犯行，檢察官考量賴男一時失慮，他妻子與家屬都表示願意原諒等，給予他緩起訴處分。

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