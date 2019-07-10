影／熊孩子車上哭鬧　父親分神衝2公尺深河中險喪命

記者魏有德／綜合報導

江蘇張家港市一輛白色休旅車衝入河中，救援人員到場時發現，車頭已沉入水中，只留下車尾還在水面上，載浮載沉。陸媒報導，車主胡先生因兒子在車上哭鬧，一時分神，錯將油門當剎車踩，意外衝入河中，所幸胡先生迅速用玻璃杯將擋風玻璃打破逃生，父子二人均安。

▲江蘇張家港一胡姓駕駛因兒子在車上哭鬧而分神，一時分神駕車衝進河裡。（圖／翻攝現代快報）

《央視》報導，由現場監視器發現，事發時，這輛白色的休旅車突然偏離方向，往河裡駛去，由於橋頭剛好有一處缺口，車輛便從缺口墜入約2公尺深的河水裡。

車輛落水之後迅速下沉，車內被困的父子砸開擋風玻璃爬到了車頂，經河邊釣魚民眾協助，游到河對岸，過程驚險萬分。民眾報案後，員警到場勘查發現，現場並無剎車痕跡，肇事的駕駛胡先生也沒有酒精反應，初步排除酒駕及毒駕可能。

▲駕駛胡先生經酒測並無酒精反應。（圖／翻攝現代快報）

車主胡先生事後表示，當天他獨自一人帶著2歲的兒子駕車外出，車內沒有安裝兒童專用的安全座椅，兒子在車裡坐不住，不停地吵鬧讓他分心，途經沿江公路邊的大橋時，一時恍惚錯把油門當成剎車，一腳踩下去使汽車直接衝進河裡。

這起意外因民眾幫忙及車主自救得宜，所幸並未釀成大禍。由於大陸民眾普遍沒有裝設兒童安全座椅的習慣，張家港警方也提醒，為確保未成年人乘車安全，建議12歲以下兒童，特別是4歲以下幼兒乘車出行時，要在汽車後座安置兒童安全座椅，以確保安全。

