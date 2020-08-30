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獨／書記官拿相驗專用章蓋指揮書　獲緩起訴竟拒付公益金

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▲▼台中地檢署第二辦公大樓外觀。（圖／記者李忠憲攝）

▲前台中地檢署張姓書記官竟便宜行事，拿檢察官相驗專用章蓋指揮書。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

前台中地檢署張姓書記官2018年在檢察官命他製作指揮書時，竟「便宜行事」，未依標準流程簽核，擅拿檢察官相驗專用章遮蔽字樣蓋章。檢察官原給他緩起訴並支付公益金自新，但他竟拒付，緩起訴遭撤銷，二審也遭依盜用公印罪判3月徒刑，緩刑2年，並支付國庫5萬元。

張姓男子原是台中地檢署紀錄科書記官，本身為公務人員，負責偵查紀錄、整卷、製發指揮書等職務。2018年8月9日，他受陳姓檢察官之託，代為保管檢察官在執行相驗勤務使用的相驗專用章，等要用時再交付。

11月9日上午，陳姓檢察官指示張男製發要給警方的選舉簽分他案指揮書，竟未依規定依標準流程，將指揮書送交紀錄科科（股）長核稿，再由陳姓檢察官在指揮書即發文送稿部上蓋章核可。他私自使用A4空白紙遮住該章上的「相驗專用章」字樣，直接蓋在指揮書及發文送稿簿上。經檢察官發現後自動檢舉，並將張男依法給予緩起訴，並繳付公益金。但張男竟拒絕不付，遭撤銷緩起訴。

張男這才坦認犯行，台中地院認為，張男盜用公印製發指揮書交給司法警察，僭越職權行為，確已違反台中地檢署分層依序陳核內部機制，也損害檢察官及該署內部對公文檢視機制、公印使用管理正確性。依盜用公印罪判他3月徒刑，易科罰金3萬元。緩刑2年。檢察官認為判太輕，不服上訴。

台中高分院認為，張男原有機會緩起訴卻拒付公益金，可見沒有充分反省。審酌他自述「當下無法聯繫檢察官」、「認選舉案件具有時效性」而便宜行事，非出自身利益，犯罪、惡性並非重大，另因其他不當行為而經公務員懲戒委員會判決撤職並停止任用1 年，目前已沒在台中地檢署服務，維持緩刑2年外，另命支付公庫5萬元。全案仍可上訴。

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