獨／她分享5張裸照挨告！「浮水印」成關鍵　法官認「已公開非秘密」改判無罪

女子自拍裸照竟遭人上傳色情網站，還被友人下載流傳。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

卓姓女子自拍裸照收藏手機內，竟無故流出遭巫姓女子傳給友人，怒告對方妨害秘密。民事部分巫女雖遭判賠卓女5萬元確定，但刑事部分，法院簡易法庭原判卓拘役30日，經上訴後，彰化地院與台中高分院都認為，卓女手上的照片都有情色網站「by asiamatureworld」的浮水印，可見照片早已被公開，已非秘密，改判巫女無罪定讞。

彰化47歲巫姓女子2018年9月某日下午手機收到別人傳來，屬卓姓女子自拍的5張裸照，立刻用臉書私訊給林姓女子觀看。卓女到隔年1月得知後，立刻報警並怒告巫女妨害秘密罪，彰化地檢署也依法將她起訴，並聲請簡易判決。彰化地院簡易庭認定巫女有罪，依無故洩漏因利用電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪，判她拘役30日，易科罰金3萬元。

巫女不服上訴彰化地院，她雖坦承有將裸照私訊給林女，但辯稱照片是黃姓女子傳給她，問她認不認識照片裡的人，且照片上已有「by asiamatureworld」字樣浮水印，可知已公開在該網站上，並非秘密。辯護律師也提出該網站「原創- 專屬熟女」專區截圖證據，顯示上頭有張貼卓女8張裸照，文章上方有「1 YEAR AGO」字樣，顯示是1年前就張貼。其中5張與巫女持有的相同，且都有上浮水印。另外，網站上其他貼文照片也都有放上浮水印。

法官認為，妨害秘密罪保護的是個人私生活領域內隱私秘密安全，如果該秘密已經公開，任何人皆可接觸取得，就難說是秘密。巫女是用自己手機取得裸照，並非使用卓女或其他人電腦及相關設備取得，再洩漏他人，加上檢察官無法提出更具體證據，依「無罪推定」、「罪證有疑，利於被告」證據法則，改判巫女無罪。

檢察官不服上訴台中高分院，法官審理後認為，原審改判罪有據，駁回上訴，全案定讞。

然而，卓女也向巫女提起民事損害賠償訴訟，經彰化地院北斗簡易庭審理，認為巫女侵害卓女隱私，造成精神上受有痛苦，判賠5萬元，經上訴於2019年駁回確定。

►518元買到平價版海洋拉娜！

【更多新聞】

►海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動 12hrs不斷電

►牙醫老公被割頸慘死+吸毒弒母砍頭無罪 遺孀哀嘆：常人才受法律約束...可悲

►獨／「鼎威」打蘋果維修領導品牌竟賣仿品 負責人判刑6月還要賠337萬