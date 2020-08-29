詐欺犯出獄返鄉成「超級青農」！1分地種出6億產值　檢警揭密驚呆

▲檢警南投破獲農場種大麻案，查扣1361活體大麻株，史上最多。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

檢警在南投偵破史上最大二級毒品大麻活體植株案，扣得1361株大麻，初估市價至少6億。主嫌劉姓男子原犯下境外詐欺入獄，出獄後返鄉當青農卻嫌錢賺太少，自學在自家農場種植、加工大麻，毒害南部，今年7月首度收成，所幸警方及時逮捕。

行政院長蘇貞昌上月27日宣示推動「新世代反毒策略」超前部署，緝毒強化跨境合作偵查為重點工作。台中市警局刑事警察大隊在今年7月「安居專案」時在西屯區查獲販賣二級毒品大麻案，經溯源追查發現第2層藥頭都在高雄。

警方立刻與高雄市左營分局共組專案小組，並報請橋頭地檢署檢察官鍾仁松指揮偵辦，經埋伏、跟監，利用藥頭交易時逮捕，連破4關後鎖定第5關大魔王，也就是在南投縣鹿谷鄉自種大麻的劉姓男子。

▲▼警方出動大型車將查扣活體大麻帶回。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，30多歲劉男曾因境外詐欺案件入獄1年多，出獄後想洗心革面，當起返鄉青農，回南投老家接下父母的農場種薑及其他農產。但詐欺錢太好賺，他認為務農太辛苦，竟利用獄友教導他種大麻的嫁接技術，自己土法煉鋼嫁接分枝後，再種植在土裡。他利用自家農場，在農場農產空隙種植大麻，面積高達1分地且掩人耳目。劉男收成大麻後，更使用自家的「全自動焙茶專用乾燥機」幫大麻加工乾燥，再包裝販售給高雄大盤。

專案小組會同友軍南投竹山分局與保三總隊台中查緝隊日前前往搜索，但劉男當時人在他處，已先逃逸，警方在他自家頂樓、鐵皮屋、農場查獲787株活體大麻及種植器具一批。警方經策動下，劉男才到第五分局投案，並交出逃亡時預藏的574株活體大麻，總查獲1361株，為國內史上查獲大麻植株最多。

警方初估，以單株乾燥產量300公克計算，劉男販賣下游批發價每公克800元，不法獲利高達3.2億元，市值恐超過6億。警詢後依毒品危害防制條例將劉男送辦，複訊後遭檢方聲押禁見。

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