台中知名酒店抓老鼠「多到要填表」！恐怖現場複查「仍有蟑屍」

▲台中市食安處前往知名酒店複查，發現仍有蟲屍及蟑螂，開罰6萬元。（圖／台中市衛生局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中某知名酒店被員工網路爆料「老鼠、蟑螂橫行」，衛生堪憂，台中市衛生局登門檢查發現現場狀況不佳，限期改善；29日前往複查發現仍有蟲屍、蟑螂蹤跡及多處不潔等狀況。衛生局將依《食品安全衛生管理法》裁罰業者6萬元，並要求9月6日前限期改善完成，若複查不合格將依法加重處罰。

網友今年7月在社群平台Dcard以「史上最糟糕的飯店」為題發文稱，他任職台中一家酒店，坐落七期精華地段，生意很好，指控員工餐廳餐桌上還能看到許多蟑螂爬行，叫人怎麼吃？另外，客人餐具都沒有仔細擦拭，還放在髒污的樓梯間備用，此外，每個部門每月都可補捉到不少老鼠，公司還設計老鼠表格要大家填寫等，讓網友熱議紛指太噁心！

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▲▼網友爆料台中知名酒店老鼠蟑螂橫行，凌亂不堪。（圖／翻攝Dcard）

台中市食品藥物安全處接獲民眾反映立刻前往稽查，發現確實有廚房及供餐衛生不佳問題，立刻要求限期改善。今天派員前往複查，發現現場仍有多處不潔且有蟑螂蹤跡及蟲屍，另有廚餘桶未加蓋等多項不符「食品良好衛生規範準則」缺失未改善，將依食品安全衛生管理法第44條第1項規定，對業者裁罰6萬元，並要求9月6日前限期改善完成，後續如仍複查不合格，依法將加重處罰。

衛生局長曾梓展表示，餐飲業者應落實食安法規範，遵守食材先進先出原則，並在保存期限內使用，以確保販售產品遵守食安法相關規定，維護消費者飲食衛生安全。業者如經查獲貯存、使用逾期食材，或GHP不符規定經命限期改善而未改善，分別違反食安法第15條第1項及第8條第1項規定，將依法第44條可處最高2億元罰鍰。

食安處長邱惠慈表示，大型宴席餐廳、人氣旅宿業附設餐廳等大型餐飲場所，可同時供應較多消費者用餐，如果製備餐食流程有交叉汙染、未澈底加熱及食品未適當保存等情形，容易發生重大食品中毒事件，加上餐廳未落實衛生管理、貯存或使用逾期食品，將影響民眾飲食衛生安全。

邱惠慈說，下半年度將展開旅宿業附設餐廳稽查專案，查核重點包括食品業者登錄查核、食品良好衛生規範準則、牛肉原產地標示、定型化契約(餐卷)等，並持續宣導餐飲業者落實衛生福利部食品藥物管理署「樂活防疫 安心飲食」宣言相關防疫措施。

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