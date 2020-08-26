酒店經紀「失聯4天」遭丟包慘死…媽坐殯儀館心痛啜泣！見報案人起身鞠躬道謝

▲酒店經紀失聯4天後渾身是傷遭丟包越堤道，張母(左)心痛哭泣。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新莊區一名張姓男子全身多處受傷，倒臥在越堤道草叢旁水泥地，路過民眾發現後，趕緊報警處理。警消人員獲報到場，趕緊將人送醫搶救，但人仍不幸宣告不治。張男遺體被送往板橋殯儀館相驗，稍早張男家屬也前往現場，只見氣氛哀戚，張母不時掩面啜泣。

警方調閱監視器畫面發現，張男疑似是遭2名以上男子押上車擄走，調查發現，男子身上有鈍器虐打的傷痕、右小腿還有2處穿刺傷，經連夜搜查在樹林興仁花園夜市旁摩鐵找到涉案小客車，已鎖定相關涉案人等，要將人追緝到案。稍早3名涉案人已有2人投案，另1人仍在逃。

至於張男的死因仍有待檢警相驗結果出爐才可確定。稍早張男家屬前往板橋殯儀館認屍，張母起先坐在殯儀館外花圃啜泣，而後檢察官請她入內，她全程不發一語。

▲張父(右2)面色凝重。（圖／記者陳以昇攝）

張男家屬表示，是25日晚間接到警方的通知，才知道張男出事了，後來趕到醫院見到張男，只見他全身多處瘀青、擦傷，強調沒有穿刺傷；而報案人也在父親的陪同下現身板橋殯儀館，報案人父親表示，兒子看到就是打電話給救護車，其他狀況並不清楚。張男家屬見報案人父子現身，也向2人鞠躬致謝。

據了解，29歲張姓男子曾在酒店擔任經紀工作，臉書也會貼出與旗下小姐歡唱的合照，更在2018年間貼文「意者私訊，本人因賭球欠下巨額債務，無力償還，今日正式加入滴滴陪睡（APP），只接待女性客戶，16至18歲陪睡一晚1888元，18至20歲陪睡一晚2888元，20至30歲的3888元一夜，30至40歲的5888元一夜」。

2020年初新冠肺炎疫情爆發後，酒店生意一落千丈，張男辭去工作在家待業半年多，由於他時常外出徹夜未歸，父母也不知他在忙什麼，21日出門後隨即失聯。25晚間11時許，民眾在新莊區19號越堤道的草叢旁水泥地，發現他全身傷痕累累，奄奄一息，經救護人員送醫後仍傷重不治。

▲報案人(左)在父親的陪同下也現身板橋殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

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