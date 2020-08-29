　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲館長中槍。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

▲館長陳之漢中槍，外界擔心台中旗艦館開幕會延期。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者李忠憲／台中報導

網紅「館長」陳之漢遭性騷劉姓男子開3槍，經送醫急救後無生命危險，目前住院觀察，由於館長去年斥資1.5億元在台中崇德商圈開健身房分館，預計9月1日開幕，外界擔心是否會延後？台中旗艦館對此表示，目前試營運中不受影響，開幕將如期舉行。

館長陳之漢日前開直播說明遭一名男子對他「毛手毛腳」性騷擾過程，館長嗆對方要報警，對方也反嗆要提告，憤而離去。館長也公開要求該名男子要公開道歉，否則將求償百萬元。豈知，事情才過1個多禮拜，館長在健身房新北市林口館大門口遭男子開3槍，痛到從車內滾出躺在地上，經送醫急救後沒生命危險，但需住院觀察一段時間。

▲▼成吉思汗台中旗艦館。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

▲▼成吉思汗台中旗艦館木炎是營運中，將於9月1日正式開幕。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

▲▼成吉思汗台中旗艦館。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

槍手行兇後也立刻到警局投案，經確認身分後，發現男子竟然就是性騷館長的23歲劉姓男子。他自稱不滿遭館長公開、遭網友肉搜開罵等才會開槍「教訓」，雖遭依殺人未遂等罪嫌，遭檢方聲押禁見獲准，但卻留下一堆謎團，讓外界認為這非單純糾紛，檢警也持續追查。

然而，館長去年才斥資1.5億，跨出北部在台中崇德商圈開分館，目前試營運中，即將在9月開幕。外界擔心館長的身體狀況，是否能如期出席，甚至會不會將開幕日延期等。

台中館對此表示，目前試營運都正常運作，不受影響，9月1日會如期開幕，11日正式營運。

·超強遮瑕、薄透保濕

【更多新聞】

台中林酒店遭爆抓老鼠「多到要填表」！恐怖現場「仍有蟑屍」挨罰了

詐欺犯出獄返鄉成「超級青農」！1分地種出6億產值　檢警揭密驚呆

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他卡消波塊亡
吳奇隆突遭「5保鑣衝上壓倒」！粉絲心疼…本人高EQ回應
扛好市多20kg商品回家！「爬4F開箱組好」結果悲劇了
女友人結婚！喊價「紅包不可低於3600」　他轟滾蛋：當活體豬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

恐怖畫面！3霸狂打運將...他急扣4援軍秒逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

影／中秋節將至　海巡署假日查貨輪驚見近百瓶「私酒」　喝多恐失明

坎坷男豆漿店成焦屍...父母雙亡無人辦後事　神秘暖心董娘：我來

出差2天！停路邊新車慘遭刮　車頂留長長「高速公路」…車主氣炸

快訊／小琉球再傳意外！潛水客卡消波塊　送醫搶救不治

影／見車被拖吊！男失控踩油門「企圖撞警」…速遭破窗壓制

「明天館長老婆會被處理」　屁孩趁亂放狠話...結果慘了！

乒乓球「進指定小洞才算」！娃娃機業者玩法涉賭　警搜證送辦

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

恐怖畫面！3霸狂打運將...他急扣4援軍秒逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

影／中秋節將至　海巡署假日查貨輪驚見近百瓶「私酒」　喝多恐失明

坎坷男豆漿店成焦屍...父母雙亡無人辦後事　神秘暖心董娘：我來

出差2天！停路邊新車慘遭刮　車頂留長長「高速公路」…車主氣炸

快訊／小琉球再傳意外！潛水客卡消波塊　送醫搶救不治

影／見車被拖吊！男失控踩油門「企圖撞警」…速遭破窗壓制

「明天館長老婆會被處理」　屁孩趁亂放狠話...結果慘了！

乒乓球「進指定小洞才算」！娃娃機業者玩法涉賭　警搜證送辦

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

中職／下半季失分多信心全無　蔡齊哲從懷疑自己找解答

「有您的照顧雲林更溫暖」　雲林將每年6月3日訂定為「照服員日」

力挺台灣豬！冷凍豬肉無法滿足消費者　鄭文燦：營養午餐選國產豬

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

開車族最常忽略「3大傷車行為」！停著吹冷氣一堆東西提早壞

吳奇隆錄影被當壞人「5保鑣衝上壓倒」！　粉絲心疼拒看節目…他高EQ回應

曾批張雨綺「沒當女團的潛質」！　杜華改口讚「妳可以」：我自打臉

準台語金曲歌王「本業是律師」！　「回娘家」曝入圍心聲

你的臉洗對了嗎？正確潔顏5觀念　每日最多3次、不一定要用洗面乳

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

坎坷男慘成焦屍　出殯無遺照可用

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

少年載妹摔10米橋下　脊椎爆裂性骨折...2人恐癱

啃老男50萬黑槍打館長　警追金錢來源

快訊／旗津沙灘落海！男清晨尋獲已亡

坎坷男豆漿店成焦屍　神秘暖心董娘：後事我來辦

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

快訊／內湖運動中心攀岩場1女墜落亡

男友在她家輕生…3千萬豪宅變凶宅！台中女心碎

更多熱門

相關新聞

「館長老婆會被處理」　屁孩狠放話

「館長老婆會被處理」　屁孩狠放話

知名網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭人槍擊，全國輿論譁然，政要、明星紛紛譴責暴力行為。不過今（29）日卻有屁孩在臉書上留言放話，宣稱要對館長老婆不利，甚至預告了會使用下藥、性侵等暴力手段。

小胖伏擊館長　父母被牽連神隱「警急尋人」

小胖伏擊館長　父母被牽連神隱「警急尋人」

館長健身房成治安熱點　百警力防2次攻擊

館長健身房成治安熱點　百警力防2次攻擊

徐曉冬為館長飆罵陸網友：陳之漢我兄弟！

徐曉冬為館長飆罵陸網友：陳之漢我兄弟！

硬漢挨3槍Day2！主治醫曝恢復狀況

硬漢挨3槍Day2！主治醫曝恢復狀況

關鍵字：

健身房成吉思汗館長陳之漢台中館開幕

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

「麥當勞女神」破尺度脫了！

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

擁3辣妻＋8情人！66歲富豪「每天換房睡」爽翻

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面