館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

▲館長陳之漢中槍，外界擔心台中旗艦館開幕會延期。（圖／翻攝自臉書／飆捍）

記者李忠憲／台中報導

網紅「館長」陳之漢遭性騷劉姓男子開3槍，經送醫急救後無生命危險，目前住院觀察，由於館長去年斥資1.5億元在台中崇德商圈開健身房分館，預計9月1日開幕，外界擔心是否會延後？台中旗艦館對此表示，目前試營運中不受影響，開幕將如期舉行。

館長陳之漢日前開直播說明遭一名男子對他「毛手毛腳」性騷擾過程，館長嗆對方要報警，對方也反嗆要提告，憤而離去。館長也公開要求該名男子要公開道歉，否則將求償百萬元。豈知，事情才過1個多禮拜，館長在健身房新北市林口館大門口遭男子開3槍，痛到從車內滾出躺在地上，經送醫急救後沒生命危險，但需住院觀察一段時間。

▲▼成吉思汗台中旗艦館木炎是營運中，將於9月1日正式開幕。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

槍手行兇後也立刻到警局投案，經確認身分後，發現男子竟然就是性騷館長的23歲劉姓男子。他自稱不滿遭館長公開、遭網友肉搜開罵等才會開槍「教訓」，雖遭依殺人未遂等罪嫌，遭檢方聲押禁見獲准，但卻留下一堆謎團，讓外界認為這非單純糾紛，檢警也持續追查。

然而，館長去年才斥資1.5億，跨出北部在台中崇德商圈開分館，目前試營運中，即將在9月開幕。外界擔心館長的身體狀況，是否能如期出席，甚至會不會將開幕日延期等。

台中館對此表示，目前試營運都正常運作，不受影響，9月1日會如期開幕，11日正式營運。

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