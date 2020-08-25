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社會 社會焦點 保障人權

戀上離家人妻幫繳房租卻跑了　台中男揪友揍2拳遭討90萬

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記者黃翊婷／綜合報導

從事製造業工作的古姓男子透過網路遊戲認識黃姓人妻，2018年7月間收留負氣離家的黃女，兩人進而交往，沒想到後來女方決定回歸家庭，他氣不過自己「人財兩失」，找了朋友一起前往催討債款，期間揍了方姓丈夫兩拳，遭提告求償90萬餘元，一審判賠3萬3436元。他不滿提出上訴，日前仍被法官駁回，全案確定。

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲古男上門找方姓丈夫理論，氣到揍了對方兩拳，卻害自己惹上麻煩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

方姓丈夫在判決書中主張，2018年7月間夫妻倆因為細故吵架，妻子一氣之下獨自離家，期間古男同意幫繳房租及押金，兩人因此交往，後來他聯繫上妻子的姊姊與姊夫，好不容易修復感情，這才順利將妻子接回家；但安穩的日子沒過多久，2019年4月11日晚間古男竟然帶著朋友來討債，兩人各自出手揍了他一下，導致左臉頰、口腔、右手背等多處疼痛、擦挫傷。

方姓丈夫坦言，古男之所以會出手是因為不滿他的態度，「但我並沒有對他做出任何不利行為，反而是他對我老婆返家的事懷恨在心，出言謾罵又動手毆打，至今都沒有來慰問或是道歉」，這才決定提告求償3436元的醫藥費和90萬元的精神慰撫金。

▲▼房間,租屋,房客,套房,雅房,分租,吊扇,臥室,床,百葉窗,書櫃,收納櫃,鏡子,風水。（圖／Pixabay）

▲古男幫離家的黃女代墊房租、押金。

由於一審被判應賠償方姓丈夫3萬3436元，古男不滿提出上訴並強調，「我不是故意要傷害他，是他說要拿槍殺死我全家，還持續騷擾我家人，甚至跟車到住家外面拍照，事發當天也是一直叫囂、挑釁，我實在氣不過，才會動手毆打他的臉一下，其他傷勢我也不知道是從哪裡來的。」

不過，二審台中高分院合議庭認為，雙方當事人對於動手打人一事都沒有疑義，這部分也有監視器畫面為證，就算古男聲稱是遭到恐嚇、激怒，但他沒有在言詞辯論期日到場提出抗辯，也沒有舉證，難以相信他的說詞是真的，最終還是裁定駁回上訴，相當於他還是要賠償方姓丈夫3萬3436元，全案確定。

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