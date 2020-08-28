水果刀刺友人7刀大失血險沒命　醉男「酒精依賴」二審輕判6年

▲男子在百姓公內與友口角，竟持刀猛刺術刀大失血險沒命。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

彰化吳姓男子與友人呂男酒後口角引發衝突，吳男竟拿出水果刀朝對方頭手身體猛刺數刀，呂失血過多倒地昏迷，所幸緊急送醫輸血才撿回一命。台中高分院審結，認為吳男有殺人意圖，但有「酒精依賴」症狀，依殺人未遂罪從原本的10年輕判6年，刑滿後須強制監護1年。

判決書指出，吳姓男子與呂姓男子是多年好友，2人在2019年8月16日，與多名朋友在鹿港洛津國小門前的百姓公廟喝酒聊天。過程中，吳、呂2人發生口角，到了隔日凌晨12點，兩人口角越來越激烈，吳男先用雙手推呂男一把，呂不甘示弱，拿起機車大鎖揮打吳頭部一下。

酒醉吳男大怒，從掉地上的側背包裡拿出一把隨身攜帶的水果刀， 退去刀鞘後，右手倒握水果刀逼近呂男並操台語嚇稱「要給你死！」。吳隨即朝呂男上半身插刺，呂雖持機車大鎖抵抗，頻往後退，仍遭吳男刺到頭部3刀、左上臂2刀、左腹、左腰各1刀。

吳男最後在謝姓男子勸說下，才停止刺殺，呂男則因失血過多，引發急性呼吸衰竭倒地，經送往鹿港基督教醫院轉院彰化基督教醫院輸血急救後，才幸運活下來。吳男則頭部及左肩挫傷，抽血檢驗酒精濃度高達1.89，遭依殺人未遂罪嫌送辦。

吳男雖承認有持刀傷害呂男，但否認有殺人犯意。他表示，當時在場林姓男子跟呂男說他壞話，呂就動手打他。他因酒醉揮手推開對方，想抵抗但不知怎麼刺傷他，「我出於自衛、保護自己」，不是故意殺他，沒有說「要給你死，絕對要給你死！」

彰化地院認為，吳男朝呂男猛刺多刀，多刀傷口極深，血流不止，最後失血過多倒地，送醫緊急輸血才撿回一命，可見深度刀傷是告訴人大量失血、幾乎送命主因。另外，右上臂傷口接近心肺，萬一傷到恐怕致命。

另外，吳男在1995年曾持酒瓶打死人判12年徒刑確定；2012年持水果刀刺傷人，遭依殺人未遂起訴，後和解撤告。由此可知，吳男知道持刀插刺他人將可導致死亡，他與呂男無深仇大恨，酒後口角衝突竟持刀傷人，突生殺人犯意明顯。最後依殺人未遂罪判他10年徒刑。呂男被訴傷害部分，因吳男撤告諭知公訴不受理。

吳男不服上訴台中高分院，合議庭認為，吳男有酒精依賴，酒後多次犯下公共危險、傷人等案件，原審未審酌《刑法》第19條第2項規定予以減輕其刑，撤銷原判，改判6年徒刑，服刑完畢或赦免後，應令入相當處所監護1年。全案仍可上訴。

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