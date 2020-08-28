國一女遭猥褻一年變習慣　母親男友求和解「會判比較輕」下場出爐

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿偉（化名）在2017年8月至2018年8月間，對同居女友的女兒美美（化名）伸出狼爪，不僅會趁同睡一床時出手猥褻，還曾要求幫忙打手槍，事後甚至傳送LINE訊息，拜託協助寫和解書，因為「有和解書會判比較輕一點」，一審被台中地院判刑5年，他不滿提出上訴，但日前還是被台中高分院法官駁回。

▲美美曾在睡覺時遭阿偉多次猥褻。（示意圖／記者黃克翔攝，非本案當事人）

美美接受警詢時聲稱，國中一年級時（2017年9月至2018年1月左右）某日凌晨3時許，一家人都在同一個房間裡睡覺，同床的阿偉卻用手隔著褲子撫摸她的下體，接著再伸進去內褲裡面，時間大約有10秒鐘，「我受不了就將他的手撥開」。

美美還提到，因為阿偉會要求幫忙打手槍，做完就能拿到500元，「一方面我已經習慣了，一方面是因為他會給我錢，所以我沒有反抗，至少答應幫忙打過手槍3次，所以總共拿到1500元。」

由於一審阿偉被依猥褻等罪判處5年有期徒刑，他不滿提出上訴並表示，的確曾在美美睡覺時伸出鹹豬手，但是沒有強制，也沒有摸到下體，「睡覺時可能有翻身，她的手打到我，可能因此不小心摸到她的內褲，因為我的手就放在那邊」、「我有拉她的手打一下手槍，我承認有3次，但沒有給她錢」。

▲美美坦言已經習慣受到騷擾，令人聽了十分心疼。（示意圖／123RF，非本案當事人）

不過，台中高分院法官調閱阿偉的LINE對話紀錄，發現他曾拜託美美母女倆一起寫和解書，「妳也該念一下過去我對妳不錯，也許在外面可以幫得到妳」、「和解書妳看看之後簽個名就OK了，拜託謝謝妳」、「在此求妳幫我一次，寫和解書一下，真的要拜託妳，妳是一個明理的（人），有和解書會判比較輕一點」。

法官認為，阿偉直到和解時仍以自身利益為考量，是否有真心懺悔值得懷疑，而美美與母親是否礙於過往人情壓力才簽下和解書，這一點也存有疑義，因此難以僅憑雙方已經和解這一點來減輕量刑，最後還是裁定駁回上訴，維持原審判決，全案仍可上訴。