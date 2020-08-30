屈臣氏賣中衛口罩！網直擊「瑞豐門市排爆」出現帳篷：昨晚已開戰

▲騎樓坐了整排排隊民眾。（圖／翻攝自臉書／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

記者周亭瑋／綜合報導

屈臣氏今（30日）開賣中衛口罩，包括酷黑、深丹寧、潮橘等9種款式，雖然早上10點半開始發放號碼牌，不過昨晚許多門市前已聚集排隊人潮，各地網友直擊現場後，也陸續回報戰況，甚至有人自備帳篷、板凳，做好萬全準備。

屈臣氏北中南共120家「限定門市」，今開賣中衛口罩，其中「酷黑、月河藍、薰衣紫、炫霓紫、深丹寧」為1盒50片，「丹寧牛仔、酷黑迷彩」則1盒30片，會員價均為300元；另外，「月河藍、潮橘」1盒30片，會員價260元。

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而販售門市統一於今早10點30分發放號碼牌，並於11點準時開賣，每會員限領1張號碼牌。沒想到，從昨晚、甚至周五開始，就陸續出現卡位人潮，不少民眾自帶野餐墊、椅子等，做好「長時間應戰」的準備。

▲共9種中衛口罩。（圖／翻攝自臉書／Watsons）

就有網友今在臉書社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流」發文直呼，「好可怖喔！有沒有其他現場這是高雄瑞豐夜市前面的7*4。」

只見騎樓坐滿排隊民眾，就連帳篷都出動了，不少網友直言，「現場應該有超過10個沒戴口罩的排搶口罩，然後...好可憐的孩子啊」、「高雄都差不多吧，剛剛看到回報...都滿了」、「全國有賣的據點都一樣！世紀之亂」、「瑞豐有在安全值內的，平均都排12小時了」、「剛有位小姐說，昨晚20：30已經61位了」、「昨晚09：15就滿了」。

另外，屈臣氏呼籲消費者，口罩未來將會持續進貨，所以消費者切勿過度囤積搶購，將口罩留給真正需要的民眾購買。