特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

在新冠肺炎席捲全球後，口罩可說是供不應求；而從以前就相當推崇「健康」的LG稍早發文指出，將在IFA 2020上中推出口罩型空氣清淨機PuriCare；這款可穿戴空氣清淨機在普通模式下續航力有8小時，可應付一天的外出使用需求，但如果使用者到了空氣特別髒的區域，也可開啟強度清淨模式，不過若是開啟較強的空氣清淨模式，那麼續航力就會剩下2小時。