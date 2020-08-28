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特殊色來了！屈臣氏8／30開賣「中衛9色」口罩，一片平均6-10元

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▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來仍有零星確診案例傳出，中央流行疫情指揮中心宣布8大類場所需配戴口罩，民眾暫時仍無法脫離口罩人生，屈臣氏將於8/30（日）開賣特殊色中衛盒裝口罩，提供9款特殊色可供民眾挑選，每店共發60張號碼牌，每人限購1盒。

▲▼屈臣氏8/30開賣中衛9色口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲中衛醫療口罩30片（酷黑迷彩），300元。

▲▼屈臣氏開賣中衛9色口罩。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩30片（丹寧牛仔），300元。

▲▼屈臣氏開賣中衛9色口罩。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩30片（潮橘），260元。

▲▼屈臣氏開賣中衛9色口罩。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩30片（月河藍），260元。

▲▼屈臣氏開賣中衛9色口罩。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩50片（深丹寧），300元。

▲▼屈臣氏開賣中衛9色口罩。（圖／品牌提供）

▲中衛醫療口罩50片（薰衣紫），300元。

中衛特殊色口罩開賣必秒殺，為了滿足民眾需求，屈臣氏宣布將於8/30開賣9款特殊色盒裝口罩，共有30片裝及50片裝兩種規格；30片盒裝口罩包含酷黑迷彩、月河藍、潮橘、丹寧牛仔等4款特殊配色，而50片盒裝口罩則有月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫等5款配色（各門市配貨款式不同，各款口罩販售門市請見：https://rb.gy/3gciml）。

▲▼屈臣氏開賣三色中衛口罩。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲販售門市皆配貨60盒，各門市配貨款式皆不同。

販售門市將統一於開賣日上午10:30發放號碼牌、11:00準時開賣，部分營業時間為11:00的門市也將提前於10:30發放號碼牌；每店共60張號碼牌，每人限購1盒。屈臣氏也呼籲消費者，口罩將持續進貨，切勿過度囤積搶購，將口罩留給真正需要的民眾購買。

康是美、寶雅

康是美將不定時開賣中衛特殊色口罩，請留意官網和門市資訊，寶雅則尚未公布開賣中衛口罩的消息。

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