本周口罩懶人包！明下午2點快搶「中衛月河藍」　蝦皮、松果每日限量販售

▲出入人多或密閉場所記得戴口罩。（圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

雖然疫情稍有緩和，但防疫不可掉以輕心，進出「八大場所」務必配戴口罩。目前除了藥局販售口罩外，也可以透過網路購買，各家廠商也推出不同顏色、花樣供民眾挑選，本周（8/24至8/30）網購平台的口罩販賣資訊如下：

1、蝦皮購物

蝦皮超市每天下午5點準時開賣「福德好罩」，每盒50入、售價350元，每人限購1盒。也有推出福德好罩組合包，全天候可選購，顏色有水漾藍、櫻花粉。

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2、PChome 24h

口罩採取限時限量的販售模式，售完為止，每人限購1組，下一波將於明（25）下午2點開賣，品項包括南六醫療用成人平面口罩，每盒50入售價590元；MOTEX平面型醫用成人口罩，顏色為碧湖綠，一組2盒共100片，售價698元。其他3款則是組合包形式，中衛醫療口罩月河藍、潮橘，每盒30入，搭配1盒酒精棉片，售價419元；MOTEX平面型醫用成人口罩碧湖綠50入，搭配美琪抗菌洗手隨身組，售價548元。

3、松果購物

8/24上午10點

善存成人醫療級彩色口罩，每盒50入，2盒組合價965元，僅今日販售，限量400盒。

8/24中午12點

淨新醫療成人口罩，每盒50入，2盒組合價1990元，僅今日販售，限量100組。

每天中午12點

加利醫療成人口罩櫻桃紅，每盒50入，2盒組合價1480元；加利醫療兒童口罩，每盒50入，2盒組合價1480元，以上均為每天限量50盒。

4、淘寶台灣

每周一至週五上午11點販售善存醫用成人平面口罩，每盒50入，有淡黃、淡紫、哈密橘3色，顏色採隨機出貨，但口罩為組合商品，必須搭配Bypera廣效抗菌液一起購買，整組售價380元，每人限購5組。