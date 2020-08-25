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馳騁上路，瀟灑紮營　給荒野客的風格露營學

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露營風氣近年襲捲全台，毋須舉家搬遷到荒野林壑，即可在都會和自然間機動切換的生活模式，作為當代日常緩衝。根據中華民國露營協會最新資料，台灣常態性露營人口已突破200萬，不僅帶動國內營地數量飆漲，露營設備品牌更是蓬勃發展。

如果已是露營迷、野趣達人，以下豪華拖車、爐具與篝火的露營設備，肯定讓人深感共鳴，至於新手們則可參考《瘋設計》風格露營文專題報導中的入門秘笈（上）（下），慢慢陶冶出一身荒野客之魂。



Airstream Basecamp X拖車。（圖片來源：Trend Hunter

從粗獷、洗鍊到古典，精品級露營拖車

想駕車露營四處跑，不一定要買露營車，拖車反而是種更具效率的方式。以15米長的OPUS® OP15混合動力露營拖車來看，其精良擘劃適合真正的冒險者，車體粗獷、厚實而有股強悍韻味，載有彈出式屋頂、大床、全配浴室、戶外廚房以及大量儲藏空間，搭配足夠離地間隙以及在崎嶇不平路面馳騁的能力，相當適合在內陸越野使用。



SylvanSport VAST線條簡約流暢，整體採用三合一設計，而最神奇之處在於能重新配置空間以適應不同需求。頂部兩張大床還可通過電動升降機調控。



簡約流暢的SylvanSport VAST三合一拖車。（圖片來源：SylvanSport VAST



SylvanSport VAST拖車規劃兩張大床。（圖片來源：SylvanSport VAST

Hein Van De Laar設計的Lume Traveler No.1，正是標榜如家溫馨舒適，全鋁製結構輕量耐用，屋頂可敞開引星空入內，車內並附有防蟲織網讓人安眠。內裝柚木地板、防汙羊毛氈座墊、、爐子與冰箱，置身荒野依舊舒適。



Lume Traveler露營拖車帶有復古線條。（圖片來源：Lume Traveler



Lume Traveler拖車內裝洋溢著精緻細節。（圖片來源：Lume Traveler

篝火比潮，打造最有型的夜間營地

Stahl Firepit推出的模組化火爐，靈感正來自野營時的篝火，其結構由洗鍊的金屬板製成，倒三角形底部能鋪上薪柴或煤炭，燃燒後的灰燼與煤渣能完整集中底部，方便清理。這款能拆卸成扁平收納的篝火架，美麗幾何造型帶有儀式感，完美鑄鎔了原始與精緻。



Stahl Firepit推出的篝火架能拆卸，扁平式金屬板有利收納。（圖片來源：Stahl Firepit

由Mermelada Estudio所設計和生產的Druida，完美將烤爐和火炬的機能打造成一體。金屬與木頭的拼接材質，散發工藝的精緻氣息。造型則以三足聖杯輪廓創造出優雅線條與支撐結構，超越了功能性，成了曠野大地一座藝術品。



聖杯狀設計的Druida，散發工藝的精緻氣息。（圖片來源：Mermelada Estudio

由Curonian Deco所設計、名為鳳凰花（Phoenix Blossom）的篝火架確實美如雕塑，它受到北歐風格啟發，有不鏽鋼與鏽蝕金屬兩種材質，前者有冷冽工業氣息，後者璞美原始，但兩款都有經久耐候、防風雨等特性。作為篝火之餘，也能擺置於住家後院等處作為雕塑品。




鳳凰花篝火確實美如雕塑。（圖片來源：Curonian Deco



刻意鏽蝕的材質具有自然韻味。（圖片來源：Curonian Deco

荒野客老饕魂，戶外爐灶辦好饗宴

曾有在戶外野炊經驗的人，都深諳那種迷人有趣的過程，想突破身在曠野但烹飪裝備受限的窘境，真的能考慮購入戶外型爐灶或小型料理台。不過享受一展廚藝的快感時，也謹記好攜帶仍是大原則。

OvenPlus便攜式炊具融合了烤架、烤箱和爐灶三合一機能，中端的蝴蝶式燃燒器，熱源傳導能均勻地由上而下，一舉解決火焰驟然噴發或導致食物燒焦的情形。加上充分運用熱能，讓這款靈巧多工的爐具消耗燃料僅需傳統型的3分之1，料理備膳更顯行雲流水。



OvenPlus便攜式炊具融合了烤架、烤箱和爐灶三合一機能（圖片來源：Indiegogo



OvenPlus爐具消耗燃料僅需傳統型的3分之1。（圖片來源：Indiegogo

如果OvenPlus三合一烤爐是野炊界的輕量級冠軍，那麼Camp Chef 的豪華戶外烤爐Deluxe Outdoor Oven雖然體積稍大，但防風上蓋可摺疊收納，輔以增加兩個爐口的功能，讓野營烹飪機能更強大。



Camp Chef 的豪華戶外烤爐增加了兩個爐口的功能。（圖片來源：Camping World

（完整文章請看瘋設計

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