三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑　網驚：還有這招

▲中衛特殊色口罩掀起搶購 。（圖／記者曾怡嘉攝）



記者許力方／綜合報導

台灣疫情稍有緩和，近來確診案例增添緊張氣氛，進出八大場所也規定要配戴口罩，各地口罩搶購潮不減，尤其特殊款特別受歡迎。有女網友日前行經新北市三重一間藥局時，赫然發現門口擺放3色盒裝中衛口罩，罕見堆滿現貨，竟然沒人買，當下立刻抓了2盒就要結帳，結果冷靜一看牌上3個字打消了念頭，網友也建議「有需要再買」。

女網友22日下午1時許透過臉書社團發文，直指經過三重區一間連鎖藥局時，發現門口擺放了中衛口罩3款熱門特殊色「炫霓紫」、「軍綠」、「麥飯石灰」，滿滿的50片盒裝現貨就堆在架上，她心想每天都來問有沒有賣中衛口罩，好不容易等到今天，興奮地馬上抓了2盒就要去結帳。

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▲三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑（圖／翻攝「口罩現貨資訊」臉書）



女網友說，當下冷靜一想覺得怪怪的，仔細看牌子才看到原來是要「單筆消費3999元」才可以加購中衛新色口罩，門檻相當高，只好默默放回去，一直到當晚7時許，該店公告中衛全數加購售完。事後她拍下照片PO上臉書「口罩現貨資訊」社團分享，好奇詢問「真的有人會為了它去加購嗎？」

文章引發熱烈討論，網友驚呼連連「越來越誇張」、「不可能（為了它加購）扯到無極致耶」、「太商業化了」、「行銷手法」、「難怪還留到現在」、「這個價位有點扯」、「這門檻我無法」、「堅決不買」、「可以檢舉嗎」、「中衛已被大家拱成精品了」、「還有這招，用口罩提高買氣！」

其中不少網友建議她、「先看有沒有需要」、「有需要的應該是買得到」，因為有些人購買家裡平時需要的醫藥用品，還可以加購買到口罩，「不用排不用搶，很讚！」認為店家是用這種方式提升業績，也能避免中衛一下被搶光，是聰明的一招，甚至有粉絲大呼「我買到了，真的很開心，與其像黃牛買，我寧願加價購。」

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▼藥妝店開賣中衛口罩引發排隊潮。（圖／記者曾怡嘉攝）

