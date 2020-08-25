　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑　網驚：還有這招

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲中衛特殊色口罩掀起搶購 。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者許力方／綜合報導

台灣疫情稍有緩和，近來確診案例增添緊張氣氛，進出八大場所也規定要配戴口罩，各地口罩搶購潮不減，尤其特殊款特別受歡迎。有女網友日前行經新北市三重一間藥局時，赫然發現門口擺放3色盒裝中衛口罩，罕見堆滿現貨，竟然沒人買，當下立刻抓了2盒就要結帳，結果冷靜一看牌上3個字打消了念頭，網友也建議「有需要再買」。

女網友22日下午1時許透過臉書社團發文，直指經過三重區一間連鎖藥局時，發現門口擺放了中衛口罩3款熱門特殊色「炫霓紫」、「軍綠」、「麥飯石灰」，滿滿的50片盒裝現貨就堆在架上，她心想每天都來問有沒有賣中衛口罩，好不容易等到今天，興奮地馬上抓了2盒就要去結帳。

請繼續往下閱讀...

▲▼三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑　網驚：還有這招。（圖／翻攝「口罩現貨資訊」臉書）

▲三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑（圖／翻攝「口罩現貨資訊」臉書

女網友說，當下冷靜一想覺得怪怪的，仔細看牌子才看到原來是要「單筆消費3999元」才可以加購中衛新色口罩，門檻相當高，只好默默放回去，一直到當晚7時許，該店公告中衛全數加購售完。事後她拍下照片PO上臉書「口罩現貨資訊」社團分享，好奇詢問「真的有人會為了它去加購嗎？」

文章引發熱烈討論，網友驚呼連連「越來越誇張」、「不可能（為了它加購）扯到無極致耶」、「太商業化了」、「行銷手法」、「難怪還留到現在」、「這個價位有點扯」、「這門檻我無法」、「堅決不買」、「可以檢舉嗎」、「中衛已被大家拱成精品了」、「還有這招，用口罩提高買氣！」

其中不少網友建議她、「先看有沒有需要」、「有需要的應該是買得到」，因為有些人購買家裡平時需要的醫藥用品，還可以加購買到口罩，「不用排不用搶，很讚！」認為店家是用這種方式提升業績，也能避免中衛一下被搶光，是聰明的一招，甚至有粉絲大呼「我買到了，真的很開心，與其像黃牛買，我寧願加價購。」

►蘭蔻小黑瓶100ml限時限量下殺3688元！

▼藥妝店開賣中衛口罩引發排隊潮。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ 屈臣氏中衛「特殊色組合」竟意外好買 。（圖／記者曾怡嘉攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
同事女友太正！新北男「業績要脅」猥褻　她在男友旁含淚
獨／孫安佐失聯中！「手搖店沒老闆」　店員曝現況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑　網驚：還有這招

性感女網紅IG遭無預警停權！19.7萬粉絲全歸0　臉書總部大門被擋下

「最強颱風」巨大巴威眼牆發展！連3天「雷雨彈」灌全台　彭啟明：雨勢強

7-11特設「新北嚴選專區」！免出遠門也能買到「名店商品」　手刀預購中

申請補助「標案偷跑」？彰化衛生局做「216萬血清抗體調查」　勞動部說話了

普篩都傻瓜？陳時中嘆「做得好為何要學失敗的人」透露下一步動向

國際名廚江振誠紀錄片《初心》上映　崑山科大包場力挺講座教授

台中購物節倒數拚了　盧秀燕化身東森購物專家40分鐘賣出百萬水果

擇偶條件驚見「知道每天吃多少熱量」　網：正常人的低標

又是惡作劇！15個便當送達地址找嘸人...店家哽咽「賺辛苦錢」超無奈

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

南台灣最大竊車解體集團被查獲　偷走60餘輛車不法獲利約5千萬

有在練！黃金鼠臂力強懸掛16秒 驚人單槓技網讚：鼠界奧運選手

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑　網驚：還有這招

性感女網紅IG遭無預警停權！19.7萬粉絲全歸0　臉書總部大門被擋下

「最強颱風」巨大巴威眼牆發展！連3天「雷雨彈」灌全台　彭啟明：雨勢強

7-11特設「新北嚴選專區」！免出遠門也能買到「名店商品」　手刀預購中

申請補助「標案偷跑」？彰化衛生局做「216萬血清抗體調查」　勞動部說話了

普篩都傻瓜？陳時中嘆「做得好為何要學失敗的人」透露下一步動向

國際名廚江振誠紀錄片《初心》上映　崑山科大包場力挺講座教授

台中購物節倒數拚了　盧秀燕化身東森購物專家40分鐘賣出百萬水果

擇偶條件驚見「知道每天吃多少熱量」　網：正常人的低標

又是惡作劇！15個便當送達地址找嘸人...店家哽咽「賺辛苦錢」超無奈

TikTok證實：對川普政府提起訴訟

韓粉專頁轉發大外宣「擁護共產黨」理由　作為中國人「我很驕傲」

三重藥局「中衛3色口罩」沒人搶！女秒抓2盒竟要花3999元↑　網驚：還有這招

性感女網紅IG遭無預警停權！19.7萬粉絲全歸0　臉書總部大門被擋下

八個「宮崎駿場景」真實還原！帶你一起走進夢幻世界

珉娥「拒絕AOA霸凌事件調查」後受謠言攻擊…病情惡化！　公司硬起來反擊：請停止誣陷

全球僅剩百隻！「神話之鳥」抵達馬祖　限定觀賞14天

吳鳳曝育兒關鍵：別以為孩子不懂！　和老婆遵守共同原則…網推爆：值得學習

延至11月9日實施！美要求港產品一律標為「中國製造」...港府再嗆野蠻

中職／廖乙忠休12天對戰桃猿　威拉諾對前東家特別猛

好討厭！ 萌喵一臉猙獰吃藥　網融化：好想養這隻貓 ♥

生活熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

巴威眼牆發展！連3天雷雨彈灌全台

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

全台超商傳缺冰塊！兩大業者回應了

新訓合照不買會後悔嗎？大學長3點勸別買

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

獨／正妹腋下爆臭！七夕遇真命天子...她決定動刀了

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

小五郎22歲就結婚！柯南系鐵粉還原時間軸

普篩都傻瓜？陳時中嘆：做得好為何要學失敗的人

性感女網紅IG遭停權！19.7萬粉絲歸0

紙本藝FUN券來了！9/8抽60萬幸運兒

彰化衛生局做「216萬抗體調查」 勞動部放話

更多熱門

相關新聞

開學沒口罩　指揮中心籲保握這3天預購

開學沒口罩　指揮中心籲保握這3天預購

新冠肺炎疫情未歇，全台興起口罩搶購潮，隨著開學將近，兒童口罩也備受關注。中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，幼幼與小童口罩僅提供網路販售，每位兒童每14天10片，最近一期口罩實名制預購從即日起至26日止，只要在期間完成預購並繳費，最快就開學前領到口罩。

不戴口罩被罰　黃偉哲：這是警愓

不戴口罩被罰　黃偉哲：這是警愓

未戴口罩台南高雄不同調！陳其邁免罰關鍵曝

未戴口罩台南高雄不同調！陳其邁免罰關鍵曝

黃偉哲未戴口罩挨罰　南市府：不再罰同場他人

黃偉哲未戴口罩挨罰　南市府：不再罰同場他人

黃偉哲未戴口罩號挨罰　 網喊：還有「一脫拉庫」都該罰

黃偉哲未戴口罩號挨罰　 網喊：還有「一脫拉庫」都該罰

關鍵字：

三重藥局中衛口罩口罩

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

巴威眼牆發展！連3天雷雨彈灌全台

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

孫安佐手搖店沒老闆！店員曝現況

即／牛排當爸了！愛妻妮妮曝光孕照

獨家／孫安佐「只有兩條路可選」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

即／短跑名將「牙買加閃電」染疫

獨／孫安佐「恐被關10年」　醒吾：他們家已經付出代價

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面