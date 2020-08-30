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嘉市童軍節表揚優秀童軍　葉欣隴榮獲國花級章

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▲▼ 嘉市慶祝童軍節 48位優秀童軍獲表揚 葉欣隴榮獲國花級章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市慶祝童軍節 48位優秀童軍獲表揚 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市109年童軍節慶祝大會，今年受疫情影響，將3月5日的童軍節大會延緩至8月，並適逢814空軍節，因此結合嘉義市空童軍成立十週年慶一同慶祝，參加童軍及各童軍團團長共計300餘人，其中獲獎優秀童軍共48人接受表揚，身為現任童軍會理事長的嘉義市市長黃敏惠也到場頒獎，同時力挺童軍教育的理念。

市長黃敏惠表示，童軍教育可以培養孩子的團隊及獨立的精神，更重要的是以服務為目的，如此助人最樂的服務精神必須從小培養起。今天慶祝童軍節以及空童軍成立十周年的活動，除了表揚更是感恩。今天更融入了手擲機的製作活動，讓孩子在童軍教育裡培養不同的技能並快樂的學習。

黃敏惠指出，嘉義市每一所學校校長、園長都受過童軍、女童軍的訓練，同時能夠把童軍的教育融入到學校課程當中。今天特別要感謝嘉大附小陳明聰校長和所有好朋友的參與。嘉義市空童軍成立十周年，不但是空童軍，甚至是海童軍都是台灣的第一團，空童軍十年前在邱清章主委的努力下促成，再連結嘉義市455聯隊，讓孩子有機會認識空童軍所扮演的重要角色。

今天在歡慶童軍節與空童軍成立十週年的此時，要特別感謝嘉義市童軍會積極推動童軍扎根的努力，感謝各級童軍團默默地耕耘奉獻。過去一年來，嘉義市童軍教育在穩健中持續成長茁壯，而今日獲獎的童軍表率更值得喝采與讚揚。

嘉義市前副市長李錫津表示，童軍活動是非常有教育意涵的活動。它的本質就是體驗學習，透過許多遊戲學習更多。空童軍成立十周年的紀念日，就像校慶一樣，空童軍十周年慶祝可以緬懷過去，策勵將來，對夥伴來說非常有價值和意義。勇媽市長曾說處處都是課程、處處都可學習。校慶就當作像課程一樣，有課程的味道，學習就會更加深邃。

▲▼ 嘉市慶祝童軍節 48位優秀童軍獲表揚 葉欣隴榮獲國花級章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市長黃敏惠與童軍合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今天慶祝大會集結了所有嘉義市的童軍，每一位都精神抖擻，喊起口號令人印象深刻，而頒獎典禮中更是歡呼聲此起彼落，其中嘉義特殊教育學校許碧雲校長及竹下童軍團的王鏡偉團長獲頒木章，葉欣隴同學則榮獲經童軍總會認定達合格標準的國花級章，另外有48位獲頒優秀童軍獎章以及有4位同學獲得吳兆棠博士獎學金。

今天的亮點是獲得國花級獎章的葉欣隴同學，他挑戰的是中華民國童軍晉程訓練最高級別，實屬不易。他指出要參加很多的活動並參加考核，他謙虛的表示，剛好必考的都考到，才能獲得此項殊榮。為表彰他展現的童軍精神，今天的慶祝活動他不但獲得國花級獎章，同時也榮獲五千塊獎學金。

▲▼ 嘉市慶祝童軍節 48位優秀童軍獲表揚 葉欣隴榮獲國花級章 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲木章得主 。（圖／記者翁伊森翻攝）

童軍會表示，嘉義市於民國99年8月14日於水上空軍基地正式成立中華民國第一團空童軍，處於地理環境優勢下辦理空童軍活動得天獨厚，有鄰近戰力雄厚空軍455聯隊，還有紀念空軍英雄高志航先生的志航新村、志航國小及志航街等等，在推展空童軍活動背景十分得當，希望透過活動能帶給孩子一大片天空。今天現場除了頒發木章、晉級國花、優秀童軍獎章外，同時還準備大蛋糕慶祝生日快樂，並特別精心設計大小夥伴製作手擲機，由隨隊服務員共同指導DIY後，進行直線或擲遠競賽，其中還有「勇媽號」的手擲機，孩子們活動結束後在學校草地進行比賽，場面十分熱鬧。

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