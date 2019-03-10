以全國性規格籌辦童軍節活動　台東全力迎接全國童軍大露營

▲台東童軍節慶祝活動一連兩天在台東大學知本校區隆重登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣將於今年7月初承辦全國童軍及幼童軍大露營活動，縣長饒慶鈴特別指示8～9日一連兩天舉辦的全縣童軍節慶祝活動，須以全國性童軍活動的規模來籌劃，縣府會與台東縣童軍會全體總動員，卯足全力籌備7月的全國童軍大露營。



今年台東童軍節慶祝活動於3月8日及9日一連兩天在台東大學知本校區隆重登場。除依照往例表揚本縣推動童軍有功人員、舉辦童軍儀典之外，另排定兩天一夜的童軍露營體驗活動，計有童軍8團28小隊230人和幼童軍5團13小隊144人，加上童軍服務志工150人共計524人報名參加，參與熱絡十分熱絡，讓今年童軍節大會參加人數打破歷年紀錄，創下新頁。

▲表揚大會中有9位獅級童軍晉級，打破歷年紀錄。



兩天的童軍聯團露營活動，整體內容可謂精緻又豐富，充分發揮台東縣自然環境優勢和多元文化特色。露營地點訂於全世界最美麗的十大建築-台東大學圖書館前庭，就是一大亮點。

排定的六大體驗童軍活動包括原舞、台東體中探索&體適能體驗、追蹤旅行、科學闖關、童軍技能專科章考驗和南迴線文化體驗活動等，也能善用獨特的在地資源，讓所有參與學生一面細膩體會縣內族群文化之美，一面以慧心和巧手完成各項童軍探索和專業學習活動。

另外一個巧妙的安排則是，開幕和閉幕典禮之際，也會結合本縣特有的熱氣球升空活動，讓現場人員做近距離的觀賞和體驗，知性感性兼具的行程，讓所有參與的學生，留下美麗又難忘的回憶。



表揚大會中，有9位獅級童軍晉級，打破歷年紀錄，繼去年台東縣40年首度出現國花級童軍後，又一次展現晉級成果，期待會有更多國花級童軍出現