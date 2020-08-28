蘇治芬爭取8千萬預算　斗六糖廠→糖廠文化園區

▲雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。 立法委員蘇治芬爭取8240萬元，要將斗六糖廠打造成為糖廠文化園區，除呈現糖業前世今生等歷史文化外，將修復工程化為實作學習開設木作學程，培訓工匠。

2019年立委蘇治芬爭取3億元將虎尾糖廠舊倉庫旁的酒精槽古蹟，以及安慶圳等河川水利設施，打造出虎尾水岸公園，今年初又成功促成開發高雄駁二特區等多個縣市文化藝術園區的IN89映集團，與台糖虎尾總廠簽訂MOU備忘錄，計畫把4棟閒置30多年的木構舊倉庫，開發為「雲林駁二」，如今爭取到經費要將荒置22年的斗六糖廠翻身活化成為糖業文化園區。

▲立法委員蘇治芬爭取8240萬元，要將斗六糖廠打造成為糖廠文化園區，除呈現糖業前世今生等歷史文化外，將修復工程化為實作學習開設木作學程，培訓工匠。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）

蘇治芬說明，文化部將補助4成經費，其餘由台糖公司匡列預算，共8240萬元修建斗六糖廠第一區，經費配置包括第一棟A003 總辦公大樓1939萬元，第二棟A011辦公室914萬元，第三棟A010辦公室23萬元，第四棟A004汽車庫530萬元，第五棟A009試驗室1152萬元，而第一期基礎設施共有2662萬元。

蘇治芬指出，最特別的是，整修計畫包含120萬元的「木構工匠人才培訓計畫」，修繕工程就是實踐課程及教育基地，第一期預計修復的4棟建築中，有一棟為全木構、另一棟為磚造木屋架，透過工匠的實作帶領，讓學員學習老舊建築現況調查記錄、了解台灣常見傳統木造與與現代木構造，以及耐久性設計與生物防治和修復實作等，親炙原始建材與技術的友善及謙和。

台糖公司表示，斗六糖廠佔地10公頃，為雲林縣三大糖廠之一，居深遠之發展歷史，現況雖停產閒置，且部分設施已不存，但目前現存辦公區、倉庫區、宿舍區與生產區之位址，仍清楚標誌日治時期製糖工場生產與生活相互連結之型態，並為雲林縣糖產業發展之見證。 對「糖業文化園區」樂觀其成，呼籲廠商可以進駐亦將全力招商活化廠區。

▲斗六糖廠佔地10公頃，居深遠之發展歷史，留有清楚標誌日治時期製糖工場生產與生活相互連結之型態，並為雲林縣糖產業發展之見證。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）





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