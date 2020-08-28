　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

蘇治芬爭取8千萬預算　斗六糖廠→糖廠文化園區

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。 立法委員蘇治芬爭取8240萬元，要將斗六糖廠打造成為糖廠文化園區，除呈現糖業前世今生等歷史文化外，將修復工程化為實作學習開設木作學程，培訓工匠。

2019年立委蘇治芬爭取3億元將虎尾糖廠舊倉庫旁的酒精槽古蹟，以及安慶圳等河川水利設施，打造出虎尾水岸公園，今年初又成功促成開發高雄駁二特區等多個縣市文化藝術園區的IN89映集團，與台糖虎尾總廠簽訂MOU備忘錄，計畫把4棟閒置30多年的木構舊倉庫，開發為「雲林駁二」，如今爭取到經費要將荒置22年的斗六糖廠翻身活化成為糖業文化園區。

▲雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員蘇治芬爭取8240萬元，要將斗六糖廠打造成為糖廠文化園區，除呈現糖業前世今生等歷史文化外，將修復工程化為實作學習開設木作學程，培訓工匠。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）

蘇治芬說明，文化部將補助4成經費，其餘由台糖公司匡列預算，共8240萬元修建斗六糖廠第一區，經費配置包括第一棟A003 總辦公大樓1939萬元，第二棟A011辦公室914萬元，第三棟A010辦公室23萬元，第四棟A004汽車庫530萬元，第五棟A009試驗室1152萬元，而第一期基礎設施共有2662萬元。

蘇治芬指出，最特別的是，整修計畫包含120萬元的「木構工匠人才培訓計畫」，修繕工程就是實踐課程及教育基地，第一期預計修復的4棟建築中，有一棟為全木構、另一棟為磚造木屋架，透過工匠的實作帶領，讓學員學習老舊建築現況調查記錄、了解台灣常見傳統木造與與現代木構造，以及耐久性設計與生物防治和修復實作等，親炙原始建材與技術的友善及謙和。

台糖公司表示，斗六糖廠佔地10公頃，為雲林縣三大糖廠之一，居深遠之發展歷史，現況雖停產閒置，且部分設施已不存，但目前現存辦公區、倉庫區、宿舍區與生產區之位址，仍清楚標誌日治時期製糖工場生產與生活相互連結之型態，並為雲林縣糖產業發展之見證。 對「糖業文化園區」樂觀其成，呼籲廠商可以進駐亦將全力招商活化廠區。

▲雲林縣斗六糖廠在1908年創辦，1994年起工場停開並於1998年拆除生產區、大崙車站、鐵道等設施與建築，目前廠區仍存辦公室、宿舍區、倉庫區等建築群。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六糖廠佔地10公頃，居深遠之發展歷史，留有清楚標誌日治時期製糖工場生產與生活相互連結之型態，並為雲林縣糖產業發展之見證。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）
 


►二手票券豐富你的生活

►用過都說好，回購率超高


【其他新聞】

►虎尾街道系統改善後造成車道縮減　工務處下令拆除人行道

►影／咬到大腿肉掉地上！比特犬突跳車狂啃騎士不放　驚悚影片曝光

►台灣閃亮之星棒球隊　「藝」起送愛到偏鄉

►北港糖廠悶了20年　雲林縣府將打造成文化藝術生活美學園區

ET快訊
快訊／政府拍板！　同意開放美牛、美豬進口
扯女星比基尼細繩險走光！王少偉「疑又起生理反應」拒上岸
獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夏戀嘉年華徐榛蔚繞場發螢光棒　林宥嘉＋高爾宣壓軸現場尖叫

台中南天宮關聖帝君普渡法會　1500箱愛心供品全捐弱勢

蘇治芬爭取8千萬預算　斗六糖廠→糖廠文化園區

新北市圖推閱讀收心迎開學　親子瑜珈靜心操、醒腦制服Party

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

91路口安全大執法　台南善警提醒民眾注意交安守護荷包

嘉義縣文康車月服務25場　新車改裝首航前進義竹

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

夏戀嘉年華徐榛蔚繞場發螢光棒　林宥嘉＋高爾宣壓軸現場尖叫

台中南天宮關聖帝君普渡法會　1500箱愛心供品全捐弱勢

蘇治芬爭取8千萬預算　斗六糖廠→糖廠文化園區

新北市圖推閱讀收心迎開學　親子瑜珈靜心操、醒腦制服Party

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

91路口安全大執法　台南善警提醒民眾注意交安守護荷包

嘉義縣文康車月服務25場　新車改裝首航前進義竹

營收僅去年同期6%！雄獅：明年開國門終究是傳言...各種轉型「拼國旅」

快訊／日本自民黨幹事長：預計9月中旬進行內閣改組

曾換3主人...穩定橘貓進外出籠「牙起來」　奴才心疼：怕又被送走

安倍閃辭首相「盛傳麻生將接任」！路透點名8接班人選　自民黨群雄爭鋒

街口響起最愛音樂！　邊牧犬「哭腔嗷嗷」衝去迎接愛人：好慢喔～

蘇友辰／【砍母頭顱無罪】精障犯罪判決難杜悠悠眾口

練台生勢力取得「全國數位」半數董事席次　取得頻道採購權

亞太經合會科技與創新論壇登場　宏碁董座陳俊聖分享台灣防疫成果

員林豆漿店惡火死者命運坎坷　12年前捐薪助人...學弟哽咽：我一直在找他

好消息！桃機北跑道刨鋪工程如質如期完成　交通部長林佳龍比讚

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

地方熱門新聞

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

接供品訂單！外送員送到火化場嚇壞

豪雨福利站提早打烊　民眾車無辜被鎖

南高屏明天正常上班、上課

鬼月第一天撿到50萬　竟是往生者私房錢

二水305年芒果樹　透天厝間生長　

獨／台東釣客戰80台斤巨物2小時　綁車尾載回家

連日豪雨台南永康路基下陷出現2公尺坑洞

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

台版合掌村4人闖鐵道！　重罰5萬

桃園逆向車隊！8秒9車集體硬闖單行道

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車

疑大雨視線不佳台南下營女騎士摔落水溝亡

91路口安全大執法

更多熱門

相關新聞

虎尾街道系統改善後造成車道縮減　工務處拆人行道

虎尾街道系統改善後造成車道縮減　工務處拆人行道

「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」正在進行中，虎尾第一期工程在中山路虎尾鐵橋路口建置實體人行道，有民眾反映該處設計造成汽機車駕駛人安全疑慮，今(27)日虎尾鎮長丁學忠、縣府工務處長汪令堯邀集虎尾分局、監造單位及施工廠商辦理現場會勘研議改善方案及加強相關交維設施。

中國醫藥大學北港附設醫院注新血　深耕社區照護民眾有感

中國醫藥大學北港附設醫院注新血　深耕社區照護民眾有感

台灣閃亮之星棒球隊　「藝」起送愛到偏鄉

台灣閃亮之星棒球隊　「藝」起送愛到偏鄉

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

傳Google到雲林購地6萬坪　縣政府這麼說...

傳Google到雲林購地6萬坪　縣政府這麼說...

關鍵字：

雲林縣台糖公司斗六糖廠

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面