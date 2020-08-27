虎尾街道系統改善後造成車道縮減　工務處下令拆除人行道

▲虎尾鐵橋前方的恰為彎道，經民眾反應增加人行道施作反造成車道縮減，有安全疑慮。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」正在進行中，虎尾第一期工程在中山路虎尾鐵橋路口建置實體人行道，有民眾反映該處設計造成汽機車駕駛人安全疑慮，27日虎尾鎮長丁學忠、縣府工務處長汪令堯邀集虎尾分局、監造單位及施工廠商辦理現場會勘研議改善方案及加強相關交維設施。

雲林縣府工務處汪令堯處長說明，「虎尾及北港朝天宮周邊街道系統改善串接計畫」第一期工程施作改善範圍以林森路段31館周邊街道系統，包含雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍及虎尾登記所及虎尾糖廠前中山路至虎尾鐵橋路段沿線銜接至雙鐵綠廊自行車道，路段總長約556公尺，總工程經費2千1百多萬。

汪令堯處長指出，第一期工程2019年12月開工，預計2020年9月21日完工，原設計為提供來糖廠及虎尾鐵橋散步及觀光之民眾與遊客安全步行空間，利用既有路肩空間施作實體人行道，惟造成汽機車駕駛人安全疑慮，經現場會勘後，縣府工務處將要求廠商辦理改善，以漸變方式退縮保留部分路肩，增加用路人視距及反應時間,維護行人及用路人安全。

虎尾鎮長丁學忠表示，縣政府對此人行道設計讓人車分道的美意非常好，但因鐵橋前方的恰為彎道，經民眾反應增加人行道施作反造成車道縮減，有安全疑慮，經過現勘後工務處隨即決定迅速改善，將人行道拆除，以加寬車道寬度讓駕駛人行經能更安全。

▲虎尾鎮長丁學忠、縣府工務處長汪令堯邀集虎尾分局、監造單位及施工廠商辦理現場會勘研議改善拆除虎尾鐵橋對面人行道及加強相關交維設施。（圖／記者蔡佩旻攝）



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