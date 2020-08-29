2020「老屋力派對」　雲林縣老建築保存成舊城區的再生點

▲雲科大輔導團教授蘇明修指出，本年度以街屋為主題的修繕、活化推動，不僅是舊有空間特質的恢復，更在二、三代相繼的返鄉投入，閒置空間得以活化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

自2018年5月起迄今，由文化部補助私有老建築保存再生計畫在雲林共有12件經審查通過的老屋修繕案件，其中8件為街屋類型佔總核定件數2/3。縣府今(29)日於斗六市太平老街舉辦「老屋力派對」，以街屋為主題，邀請12位屋主探討分享老屋所共同面對的問題，以及如何在修繕、活化過程中交換經驗。

文化觀光處長陳璧君指出，「私有老建築保存再生計畫」是前瞻基礎建設計畫之一環，凡是1971年以前興建，具有文化保存價值的私有老屋，經過文化部審定後即可獲得補助，希望藉由民間自發性的力量共創地方文化治理，以時間換取新思維，保存具潛在文化資產之私有老建築，營造社會重拾老建築及其技藝價值，保存城鄉特色發展紋理，以建構地方文化發展主體性的重要計畫。

處長陳璧君表示，雲林縣獲文化部補助12案約3千多萬元，屋主配合計畫自籌約達4068萬元。包括有斗六市的「信昌檢驗所」、「劉仁德老宅」、「永和銀樓真金店」、「戀戀百年竹管厝」4案，西螺鎮「頂湳里紅磚姚宅」、「陸式咖啡館」、「西螺農工教師宿舍」3案，虎尾鎮的「基督徒聚會處」、「城坐咖啡所」、「蓋婭(Gaia)基地」3案，北港鎮「新勝裕幸福種子店」1案，以及「莿桐鄉林宅」1案。

私有老屋保存案的補助，依規定必須具公共性及民眾參與性，許多老屋的門面至今仍保有過去繁華時期的建築形式，部分老屋計畫的申請人也願意開放老屋空間與公民對話，希望藉由修繕理念傳達老屋力，成為舊城區的再生點。

雲科大輔導團教授蘇明修指出，本年度以街屋為主題的修繕、活化推動，不僅是舊有空間特質的恢復，更在二、三代相繼的返鄉投入，閒置空間得以活化，透過設計師的創意以及社區的參與，期待創造新的老街復興典範，未來能影響更多的居民一起來做老房子改造，留下並振興有歷史文化脈絡的老街區。

▲縣府今(29)日於斗六市太平老街舉辦「老屋力派對」，以街屋為主題，邀請12位屋主探討分享老屋所共同面對的問題，以及如何在修繕、活化過程中交換經驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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