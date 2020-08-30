突襲式放行美豬牛！　駐紐國代表曝「下一波衝擊」：健保恐漲價

▲總統蔡英文宣布台灣開放進口美豬、美牛。（圖／記者李毓康攝）

文／中評社

蔡英文宣布台灣開放進口美豬、美牛，2021年1月正式上路。台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受中評社訪問表示，蔡英文採片面突襲式的宣布，可見得之前美國對台灣支持的動作都是有條件的，攸關全體老百姓的利益問題、重大「國家」政策，蔡無權單方面對外國讓步。他提醒，台灣許多產業美國也都想打破，包括台灣健保重要一環的藥品計價方式，讓人懷疑蔡政府未來會否再度屈從美方壓力。

介文汲說，美國沒承諾要跟台灣洽談FTA、蔡英文也沒明確回應美國態度，且台美FTA政治象徵意義大，經貿實質利益非常小，也絕對不可能補台灣對中國大陸的出口貿易量（超過總體貿易量的4成），ECFA是大陸對台灣讓利，光是從美豬進口就曉得美國不會讓利台灣，就算未來台灣跟美國談FTA，台灣關稅還得降得比美國多、讓更多利。

蔡英文28日下午親自召開記者會，宣布台灣含萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，且不需要經過「立法院」，直接以行政命令執行，2021年1月正式上路，且蔡英文也未說明美國保證會談台美FTA。消息一出，震撼台灣社會各界。

▲ 介文汲。（圖／中評社）

介文汲，政治大學外交研究所碩士、日內瓦國際關係學院多邊外交結業證書；曾任「外交部國際組織司長」、駐外辦事處主任、駐美代表處政治組組長、「經濟部」經貿談判代表辦公室副總談判代表、駐紐西蘭代表等，在外交系統已有30年工作經歷。

介文汲接受中評社訪問時表示，蔡英文應先跟台灣社會、豬農溝通，把台灣的「國家」利益放在前面，片面突襲式的宣布，不盡讓人懷疑是否無法承受美方壓力？美方又為何在這時候給台灣壓力？可見得之前美國對台灣支持的所有行為，都是有條件的，而條件就是犧牲台灣豬農的利益，這是非常錯誤的舉措。

▲台灣豬肉市場有90%是本土豬農供應。（圖／嘉義縣政府提供）

介文汲說，台灣豬肉市場有90%是本土豬農供應，且1997年台灣爆發口蹄疫事件後，台灣豬肉無法外銷，我們已經沒有豬肉的海外市場了，不曉得是什麼原因，讓蔡英文直接將豬農的利益完全放手，民進黨需要給社會很好的說明。他批評，這是攸關全體老百姓的利益問題、重大「國家」政策，蔡無權單方面對外國讓步。

介文汲提及，除了美豬、美牛以外，美方也一直想打破台灣藥品計價方式，控制進口藥價是台灣健保制度很重要的一環，今天蔡英文完全沒交代就直接屈從美方壓力，也讓人懷疑未來會否再度屈從美方壓力，藥價進口計價方式一旦被打破，台灣全民就得付出巨大代價，健保費用恐因成本增加非常多而往上提。

介文汲指出，蔡英文宣布開放美豬、美牛進口，顯然開放進口與台美FTA沒任何關係，若美方宣布要開始跟台灣談判FTA，蔡英文決定開放進口美豬、美牛，那我們還會覺得起碼讓人民的犧牲有相對回報，但這次完全沒有相對回報，美國沒承諾要跟台灣洽談FTA。

介文汲說，而且台美FTA政治象徵意義大，經貿實質利益非常小，即使簽了台美FTA，台灣反而要付出更大的代價，因為美國市場已經非常開放了，美國平均關稅低於2%，台灣的平均關稅則為6.4%，台灣跟美國談FTA，台灣還得降得比較多。

「就算簽了台美FTA，也絕對不可能補台灣對中國大陸出口貿易量。」介文汲表示，台灣的主要貿易夥伴並非美國，而是中國大陸（包括香港），上半年台灣出口中國大陸佔總體貿易量往上升到43%了，美國則排在很後面。ECFA是大陸對台灣讓利，而美國絕對不會對台灣讓利，光是從美豬進口，就曉得美國是要跟你把帳算清楚，特朗普主張的是「美國第一」，任何貿易協定必須要對美有利。