蔡英文開放美牛沒說的是？　陳水扁：她抗拒不了美方的政治壓力

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文日前宣布開放美豬、美牛，並表示因「時空背景」不同，引來各界撻伐「自打臉」。對此，前總統陳水扁表示，蔡英文沒說的是「她已經抗拒不了來自美方的政治壓力啦！」

陳水扁30日透過臉書表示，自己任內一再面臨來自美方要求開放美牛、美豬的政治壓力，當時僅開放30月齡以下未帶骨的美牛進口，對帶骨美牛、內臟、與30月齡以上美牛及美豬，要以科學證據、國民健康為由向美方說NO，當時AIT處長楊甦棣強調「美牛不是科學問題，也不是健康問題，而是政治問題」，所以這是總統要做政治決定的問題。

陳水扁提到，當時要卸任前看守政府已經不能再作重大決定，美方還是鍥而不捨，也請楊甦棣去問時任總統當選人馬英九是否共同宣布開放，但馬英九不肯，「上台後還不是被迫要做開放的決定」，馬政府和美方也簽了《美牛議定書》，但在《食品衛生管理法》的修正，朝野立委聯手推翻馬英九的政治決定，讓台美關係陷入嚴重危機。

陳水扁說，蔡英文全面開放美牛、美豬進口，或去如他在記者會所說的「這是台美經寄全方位合作的重要起點，也是一個能夠有效促進台美關係的決定」，蔡英文沒說是，「她已經抗拒不了來自美方的政治壓力啦！」