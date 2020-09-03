全台首創「數位黨部APP」　江啟臣宣布國民黨進入數位黨部時代

▲國民黨數位黨部APP發表會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨正式推出全台第一個數位黨部APP，3日舉行發表會，黨主席江啟臣致詞時表示，現在是數位時代，如果跟不上數位時代，就準備被這個時代淘汰，並宣佈「中國國民黨進入數位黨部時代」，代表國民黨是願意創新、接受改變、跟上時代的政黨。

江啟臣為落實黨部數位化，上任後推動數位黨部App，9月1日正式上線，3日舉行發表會，黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、副秘書長李彥秀、柯志恩、數位科技長簡勤佑、前立委（立法院最高顧問）許毓仁、文化大學大眾傳播系副教授王翔郁以及程式設計公司代表與會。

▲國民黨主席江啟臣、國民黨數位行銷科技長簡勤佑。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣表示，未來可藉數位黨部App進行黨證的查證、繳黨費、查詢尋求服務的黨部與合作的優惠商店等，最重要的是保持跟黨員的聯繫，包括黨重要政策、訊息、活動的發佈、即時線上調查等，讓黨部可以了解更多黨員的意見與想法。

江啟臣說，數位已經成大家生活的一部分，政黨也應該變成數位化的一部分，讓「黨部可以收進您的口袋」，透過手機平台，做基層黨員及非黨員的服務。推出app除了功能性，與時代接軌外，也代表國民黨願意創新、從事開創的政黨，當初孫中山先生的精神就是開創、創新，其認為自由民主的理念應該取代專制，這就是接受新思想、新觀念，用行動開創。他強調，這代表國民黨是有開創精神的，願意接受新思維的，絕非如外界所認為是老化政黨。

國民黨表示，未來將陸續強化App的功能，包括推出「主席在哪裡」、「黨公職人員服務處」等資訊，也會運用民眾反饋的意見與需求，讓國民黨數位黨部App更親民與便民。

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委（立法院最高顧問）許毓仁。（圖／記者李毓康攝）