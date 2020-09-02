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中元普渡免操煩！侯友宜推特色伴手禮　「7-11新北嚴選專區」你家樓下就能買

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▲▼新北市長侯友宜推普水度到通路新北專區購買 。（圖／取自侯友宜臉書）

▲新北市長侯友宜力推新北特色伴手禮，現在一般民眾想準備普渡供品，到超商通路「新北嚴選專區」即可購買。（圖／取自「侯友宜」臉書）

消費中心／綜合報導

一年一度的中元普渡又來了，一般住家、社區以及公司行號，這幾日無不忙著選購澎湃的祭品，準備好好款待普渡公與好兄弟。但有鑒於忙碌的上班族平日沒時間上市場採買，新北市經發局今年特別與超商業者合作，將新北市著名的伴手禮進駐便利超商，讓準備普渡一點都不操煩，因為「你家樓下就能買」。

中元普渡不知道拜什麼好嗎？新北市政府今年首度與7-ELEVEN實體店家攜手合作，民眾可在新北市上百間7-11門市的新北嚴選專區，輕輕鬆鬆下樓就能買到肉干、鳳凰酥、火山豆等11款新北知名店家產品，新北市長侯友宜也在臉書強力推薦，舉凡超夯名產雪之戀珍珠雪餅、花生麻糬 、小潘鳳梨酥 、阮的肉干的筷子肉干、三峽農會的碧螺春綠茶細麵等團購名店熱門商品都能買到，要讓大家在中元普渡時，不需要再為買什麼供品而煩惱。

▲▼中元普渡 侯友宜市長首推新北特色伴手禮7-11新北嚴選專區你家樓下就能買 。（圖／取自侯友宜臉書）

▲因應疫情，新北市首度與超商合作、打造「新北嚴選專區」，特色伴手商品在便利超商就能買。（圖／取自「侯友宜」臉書）

經發局表示，今年因應疫情，為協助伴手禮業者拓展通路，首度與超商合作，藉由與超商合作讓小型店家有機會可以曝光品牌並提高知名度，新北嚴選專區未來也將增加萊爾富及全聯等通路。另外，2020新北特色伴手禮總共決選出41項特色商品，詳情至新北市政府經濟發展局網站https://www.economic.ntpc.gov.tw/，點選「商圈及觀光工廠>新北好禮」，歡迎大家多一起用行動力支持新北特色商品。

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