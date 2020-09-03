雲端最前線／讓國軍受到重視！蔡英文盼：以軍服為榮耀

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今天就是「軍人節」，總統蔡英文2日依往例，以三軍統帥的身份出席「軍人節表揚大會」。她在致詞時，再次承諾，要讓身為中華民國國軍的軍人，感受到國家對軍人的重視，都能以身上的制服為榮耀。蔡英文說，國家安全仰賴國軍守護，而照顧好大家，是她責無旁貸的責任。《雲端最前線》3日邀請前空軍副司令張延廷、資深媒體人黃創夏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

美國五角大廈日前向國會提交2020年度《中國軍力報告》，分析台海軍情，報告指出解放軍的年度軍事預算已是台灣的15倍，中程飛彈部署也將會增至200枚，因此有鑑於台海軍力失衡加重，美方應基於《台灣關係法》與6項保證，持續對台軍售。

美國國務院近日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，外界預期中國恐反制。國務院亞太助卿史達偉今天表示，美中三公報與台灣關係法並無禁止美台經濟文化交流，中方不該有所反擊。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。