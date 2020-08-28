台南龍崎自然景觀外勘　陳椒華：336公頃應完整保留劃設地質公園及自然保留

▲為勘查龍崎工廠與龍崎自然保留區地質、生態，追蹤自然地景審查進度，呼籲原龍崎工廠336公頃應完整保留，立委陳椒華舉辦現勘研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為勘查龍崎工廠與龍崎自然保留區地質、生態，追蹤自然地景審查進度，呼籲原龍崎工廠336公頃應完整保留，立委陳椒華舉辦現勘，邀請台南市議員許又仁、牛埔里前里長陳永和、牛埔里里長陳泰祥、時代力量台南黨部參與，並請環保署、農委會、營建署、國產署、退輔會、文化部、台南市政府農業局協助說明。

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去年1月，台南市政府將龍崎掩埋場預定場址共41公頃，指定為「暫定自然地景」，2月行政院長蘇貞昌對外宣布，龍崎掩埋場開發許可執照在3月10日到期後不再展延，珍貴的自然地景不再會作為掩埋場，這項宣示讓長期守護龍崎的在地志士們暫時鬆了一口氣。

原退輔會龍崎炸藥工廠舊址位於台南市龍崎區牛埔里，面積總共有336公頃，其中51公頃為歐欣公司所有。龍崎炸藥工廠自1978年營運以來，其廠房及建物分散於谷地，因屬利用坡地為天然屏障的小型建物，土地利用密度低，使該區青灰泥岩惡地地形與自然生態維持良好穩定狀態，符合指定自然保留區之基準條件。

由於獨特的泥岩惡地地質，不只存在於掩埋場預定地的41公頃，在地團體及長期關注此案的環保團體，認為退輔會原龍崎炸藥工廠全區336公頃，其實皆具有保存價值，於是2019年3月，在地團體向農委會遞送「具自然地景價值者提報表」，希望中央農委會與地方主管機關台南市政府，儘速依照文資法第6章相關程序，將退輔會原龍崎炸藥工廠全區336公頃劃設為自然保留區。





陳椒華立委表示，龍崎特殊的青灰泥岩惡地形、沙岩地形、特殊淺山泥岩地質、牛埔溪貫穿其間形成生態廊道、淺山的生物方舟皆符合自然保留區指定基準。期許台南市政府不只是要將本案列冊追蹤，更要早日公告暫列地景，完成自然地景審議與劃設程序。建議原龍崎工廠336公頃應完整保留，作為地質公園及自然保留區。

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