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台南公共運輸成果有目共賭　市府：勿以台北觀點看天下

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▲台南公共運輸成果有目共賭，台南市公車年運量從2010年749萬人次提升至2019年2368萬人次，改革成果市民有目共睹。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南公共運輸成果有目共賭，台南市公車年運量從2010年749萬人次提升至2019年2368萬人次，改革成果市民有目共睹。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台北市長柯文哲一席話「在南部搭公車是厭頭（傻子），出了台北搭公車沒有APP云云」引發議論，台南市政府表示，柯市長顯然對南部的公共運輸環境，尤其對台南市在合併升格後致力改善公共運輸環境成果不夠理解，有失公允。

▲台南公共運輸成果有目共賭，台南市公車年運量從2010年749萬人次提升至2019年2368萬人次，改革成果市民有目共睹。（圖／記者林悅翻攝）

台南市長黃偉哲表示，2010年台南縣合併升格後，輻員變大、城鄉差距明顯，地理環境與台北市的都會區截然不同，不能用相同的觀點來評論各地的公共運輸環境，這幾年台南市政府致力改善大台南地區的公共運輸環境，持續推動「捷運化公共運輸計畫」改革大台南公車系統，屢獲各界定。

市長黃偉哲指出，為滿足市民各種不同的運輸需求，除了大台南公車的幹、支線公車系統，也陸續開闢觀光公車、高鐵接駁快捷公車、小黃公車等多元化的公車路線，公車年運量從2010年749萬人次提升至2019年2368萬人次，改革成果市民有目共睹。

▲台南公共運輸成果有目共賭，台南市公車年運量從2010年749萬人次提升至2019年2368萬人次，改革成果市民有目共睹。（圖／記者林悅翻攝）

交通局局長王銘德表示，為改善市民取得大台南公車即時資訊，交通局已於2012年開發「大台南公車APP」，至今已有超過百萬次下載，查詢量超過2.5億筆，早已成為台南公車族不可或缺的乘車工具；另外，也開全國之先首創每個站牌都有獨自的QR code虛擬智慧站牌，及在所有智慧站牌和公車車內提供免費Wi-fi服務，近2年向中央爭取補助經費在偏遠地區建置太陽能電子紙智慧站牌，都能讓市民知道「公車什麼時候會來」。

▲台南公共運輸成果有目共賭，台南市公車年運量從2010年749萬人次提升至2019年2368萬人次，改革成果市民有目共睹。（圖／記者林悅翻攝）

交通局長王銘德指出，台南市是六都中唯一沒有捷運的城市，但台南市政府早已著手推動先進運輸系統的建設，其中優先路網已納入行政院前瞻計畫內，正按步就班的進行，整體路網的評估及規劃，也在做最後一步的審查，讓台南市的公共運輸環境邁入現代化的行列。

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