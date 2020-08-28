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台南市路樹倒伏處理平台發揮效果　豪雨造成路樹倒伏大幅下降

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▲台南市「路樹倒伏處理平台」發揮效果，豪雨造成路樹倒伏大幅下降，且查處速度加快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「路樹倒伏處理平台」發揮效果，豪雨造成路樹倒伏大幅下降，且查處速度加快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市這幾天連續下豪雨，發生3起路樹傾倒讓民眾受到驚嚇、擦傷事件，而市府接獲通報時，透過「路樹倒伏處理平台」3個權屬管理單位均於第一時間趕往現場勘查，發現係樹根根系不發達、腐爛等情形，才會因連日降雨導致根部與土壤抓地力不足而傾倒，也立即完成危機處理。

台南市長黃偉哲已責成相關單位成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理危機，致使在這波豪雨肆虐中，路樹倒伏情形已大幅下降，市府這一週來迄今接獲通報路樹傾倒處理案件共13件，並且都在第一時間由屬地管轄單位前往完成危機處理。

▲台南市「路樹倒伏處理平台」發揮效果，豪雨造成路樹倒伏大幅下降，且查處速度加快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依黃偉哲市長指示，市府工務局於6月3日邀集相關單位研討後成立「路樹倒伏處理平台」，並由每個單位的窗口負責人員約140人透過LINE成立「台南市樹木倒伏通報群組」相互連繫，凡民眾透過市府1999專線、警察單位或里長等管道通報路樹傾倒訊息時，都會立即在群組中通知相關單位儘速前往處理。自成立路樹倒伏處理平台迄今約3個月，群組通報處理案件共55件，其中有13件行道樹是在這幾天豪雨中受到沖刷，致連根拔起傾倒。

另外，工務局針對台南市112條重要路段的行道樹，定期每個月都會派員巡查，對於有安全疑慮的樹木，會立即進行處理，其他若發現樹木生長狀況不佳，或是出現異常區域範圍，則會邀請專家學者協助現場勘查，確認異常原因後，也會依其建議處置。

▲台南市「路樹倒伏處理平台」發揮效果，豪雨造成路樹倒伏大幅下降，且查處速度加快。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有關台南市樹木管理措施，工務局表示，目前台南市樹種選擇策略原則以本土性、深根性、不易落花落果導致路面髒亂、未具備特殊氣味等樹種為主，並於設計規劃階段邀請植栽專家針對當地環境氣候給予適當樹種建議，加上當地意見一起整合後，才決定種植樹種。

對於樹木的健康與風險管理，工務局今年更加碼於9月4日更與台南市景觀工程商業同業公會一同舉行「109年度景觀樹木健康檢查及風險評估作業」公益講座，預計招收150名學員，日前業已報名額滿。

根據統計，台南市約有15萬棵行道樹，除工務局定期巡檢行道樹，市府也將藉由這個平台不斷檢討執行方式與成效，雙管齊下來作好樹木維護，把損傷程度降至最低，達到低碳健康城市。

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