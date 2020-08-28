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改善台南市安南區本淵寮社區積淹水問題　市長黃偉哲積極向中央爭取治理經費

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▲安南區本淵寮社區及周邊長期積淹水問題，已爭取前瞻基礎建設計畫補助1.9億元，辦理安南區海東D2抽水站新建工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲安南區本淵寮社區及周邊長期積淹水問題，已爭取前瞻基礎建設計畫補助1.9億元，辦理安南區海東D2抽水站新建工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心安南區本淵寮社區及周邊長期積淹水問題，已爭取前瞻基礎建設計畫補助1.9億元，辦理安南區海東D2抽水站新建工程，目前已執行工程規劃設計案，預計於2020年底前完成都市計畫公共設施檢討，2021年5月底前完成都市計畫變更及細部設計工作，預計於2022年完工。

另為加速解決本淵寮雨水下水道F幹線部份瓶頸段，市長黃偉哲已責成水利局先行辦理設計，並同步向營建署爭取經費3500萬元，辦理總長度約630公尺之改善工程。

▲安南區本淵寮社區及周邊長期積淹水問題，已爭取前瞻基礎建設計畫補助1.9億元，辦理安南區海東D2抽水站新建工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南區本淵寮排水流域地勢相對較低漥，時常有積水的情形。黃偉哲市長表示，天馬電台拆遷後市府除規劃為創意文化專區以外，考量治水需求，已協調相關局處無償取得所需用地，設置16CMS海東D2抽水站及1.6公頃調節池，可增加本淵寮排水流域的防洪能量。

▲安南區本淵寮社區及周邊長期積淹水問題，已爭取前瞻基礎建設計畫補助1.9億元，辦理安南區海東D2抽水站新建工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，安南區安中路四段主要淹水區域集中於安中路上及290巷及210巷。該道路箱涵屬曾文溪排水(F幹線)集水區，箱涵出口排入排入本淵寮中排一後，匯入曾文溪排水，並於本淵寮中排一設置安中抽水站。

水利局進一步說明，抽水站為都市防洪系統中最重要之角色，目前本淵寮排水沿岸已完成天馬B、海西C及海東D抽水站，未來海東D2完工後搭配鄰近已完成的抽水站，將採抽水站聯合運轉的方式，強化防汛安全，並提高抽水站維護品質。

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