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孕婦向錢莊借錢「拍裸照擔保」　年息559%！還不出錢遭恐嚇PO各大社團

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▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲桃園市詹姓男子在某網站上刊登借貸廣告，一名孕婦臨盆在即急需用錢向其借款，竟遭其要脅需拍攝裸照擔保，並提供年息逾559%重利。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名孕婦前年3月間因即將臨盆急需用錢，走投無路下向某借貸網站上向詹姓男子詢問借款方式，詹男以孕婦用錢孔急為由要求拍攝裸照做為擔保，前後3次借款3至4萬元，但需扣除利息與手續費與簽立本票要脅才借錢，後來因孕婦無力繳付高額利息被詹恐嚇將至「各大社團PO裸照、我是會當瘋子喔？」孕婦心生畏懼下報警提告；地院法官以詹涉犯3個重利罪，各處6月有期徒刑、危害安全罪判處3月，應執行1年7月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，詹姓男子前年3月間在「台灣借錢網」刊登借貸廣告，1名孕婦即將臨盆因經濟拮据急需用錢，無力支付生產等生活費用，在瀏覽其廣告加入詹男為好友後，詹男與孕婦相約在八德區建德公園見面交款，以借貸3萬5千元需扣除手續費、第一期利息共5千元，實際只能拿3萬元，並約定每10天為一期，每期利息3千5百元，年息高達420%至559%，但詹還要求孕婦需拍攝裸照做為擔保，孕婦因用錢孔急乃同意拍攝裸照做擔保。

孕婦後來又連續借了2次分別為3萬5千元與4萬元，因無力繳交高額利息遭詹男則以向「各大社團PO裸照、我要的只是讓公司交代、我是會當瘋子喔？」等語恐嚇，孕婦心生畏懼下向警方報案，並提供借據、本票與Line對話截圖照片佐證，桃檢偵訊時，詹男否認涉犯重利，辯稱是孕婦還向其他地下錢莊借錢，他擔心收不回借款才要孕婦盡快還錢，裸照也是孕婦主動要求拍攝作為擔保，檢方偵結依重利罪嫌將詹男起訴。

法院查出，孕婦因用錢孔急才向詹男借貸，但詹男要求借款需在20天內付清，孕婦則希望1個月還完，審酌詹男有多次重利前科，素行非佳，不思循合法正當途徑獲得財富，再度乘人急需用錢之際以貸放重利方式，取得不相當利息，對社會及個人經濟均影響匪淺，在孕婦屆期未能清償借款時，以散布裸照方式恫嚇，惡性非輕，審結依3個重利罪各處6月有期徒刑、危害安全罪判處3月，應執行1年7月有期徒刑，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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