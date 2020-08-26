林佳龍喊話建立自駕國家隊AB Team　自駕巴士先納4年245億計畫

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

自動駕駛時代來臨，中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）及安侯企管（KPMG）今（26）日舉辦「自駕巴士策略發展國際論壇」。交通部長林佳龍表示，將籌組自駕國家隊AB Team（Autonomous Bus Team），交通部4年245億元經費的公路公共運輸提升計畫，以及42億元的智慧運輸計畫將納入自駕巴士。



林佳龍今出席論壇致詞時指出，自駕車是發展趨勢，也是未來世代運輸系統的典範，交通部特別成立「交通科技產業會報」設置十個產業小組，自駕巴士也將納入產業推動重點。

交通部鼓勵多起自駕巴士與車聯網測試計畫，更在車輛技術之外，針對周邊環境的整備度、營運可能衍生問題也都進行深入的探討，期能加速自駕車應用，替全體國民打造一個安全無虞的上路環境。

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▲迎接自駕時代來臨，林佳龍強調建立自駕國家隊AB Team的重要性。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍也強調建立自駕國家隊AB Team（Autonomous Bus Team）的重要性，期許產業也能主流化，讓每個產業都有國家隊，進軍世界放眼國際藍海市場。另外，林佳龍宣布交通部對此將投入資源，為期4年245億元的公共運輸計畫以及明年將啟動的新4年智慧運輸計畫，在針對公車、客運汰舊換新補助之外，還將多納入自駕巴士，鼓勵產業轉入自駕巴士領域。



主辦單位ITS Taiwan張永昌理事長致詞道，自動駕駛與電動車、車聯網、共享服務、商業服務是智慧運輸系統（ITS）的五大重點領域，交通科技已進入行動服務時代，期與相關單位合作建立完建的自駕車生態系。主辦單位KPMG于紀隆主席則指出，為了今天的論壇，昨日晚上特地去試乘台北市信義路的自駕巴士，對於未來實際上路更是感到相當期待。

而新冠肺炎影響下誕生的「零接觸經濟」，更是加速全球自駕車發展跟應用的契機，相信之後更多自駕車的場景應用以及背後龐大商機，會加速產業的發展落地。

▲中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）及安侯企管（KPMG）舉辦「自駕巴士策略發展國際論壇」，邀集了國內、外產官學研各界代表探討自駕議題。（圖／主辦單位提供）



論壇中邀集了國內、外產官學研各界代表。KPMG就今年台灣首次加入評比的「自動駕駛汽車準備度報告」分享自駕車產業趨勢及分析，並邀請今年國家評比排名第一的新加坡、第三的挪威以及加拿大的KPMG會員所團隊分享當前自駕載具發展與議題；KPMG執行副總陳文正指出法規政策的支持與消費者的接受度是需要著墨的要點。ITS Taiwan則以自駕巴士發展藍圖為題，帶出台灣的願景與執行規劃。

活動也邀請目前在台北市信義路、新北淡海新市鎮、彰濱工業區以及台南沙崙綠能智慧科學城進行自駕巴士測試的國內團隊來分享，由台灣智慧駕駛、勤崴國際、豐榮客運以及車輛研究測試中心就實作過程中的困難與挑戰提出看法。

論壇最後並針對自駕巴士安全營運及法規調適進行深度對談，自駕車在法制上需要人、地、車、站、路、物六個面向的配合，而服務落地階段則需要場域、技術、服務營運商整合合作，以迎接自駕巴士運輸未來。

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