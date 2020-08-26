普悠瑪號取消傾斜還是未定數　林佳龍：看過台鐵分析後再請專家檢視

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪列車出軌事故後，台鐵成立特檢小組針對普悠瑪提出建議改善，現正評估暫時取消普悠瑪傾斜功能，但將導致台北到花蓮行車時間增加20分。交通部長林佳龍今（26）日上午出席活動受訪時表示，現在只是台鐵初步評估的方向，針對傾斜列車在安全跟效率上的取捨，必須看過台鐵分析後，再請專家加以檢視，但支持台鐵為了安全所做的努力。

特檢小組指出，普悠瑪許多問題都直接或間接與傾斜設計有關，因此建議暫時停止傾斜系統，過彎不傾斜並降低速度。針對是否取消普悠瑪傾斜功能，台鐵副局長馮輝昇表示，目前正在評估中，不過這牽涉到設計、安全、運轉、維修、保養、廠商履約責任等問題，複雜性較高，沒有規劃時間表，只希望評估越快越好，評估完成後就會提報交通部。

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▲針對普悠瑪列車是否取消傾斜功能，林佳龍說，必須看過台鐵分析後再請專家加以檢視。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍對此表示，台鐵針對普悠瑪事故之後，怎麼去提高安全做了各種研議，除了對日商提起訴訟之外，也針對怎樣能夠避免設計上的問題去研究，現行轉彎半徑怎麼去提升行車安全，是他們的研究方案之一，還沒送到交通部。

林佳龍說，支持台鐵為了安全所做的努力，但傾斜列車在安全跟效率上的取捨，必須看過台鐵分析後，再請專家加以檢視，強調現在只是台鐵初步評估方向。

▲台鐵評估取消普悠瑪降速系統。（圖／記者賴文萱攝）

馮輝昇表示，去年成立特檢小組，調查報告已完成，並針對每項問題提出緊急因應措施，有提出短中長期的改善措施，部分項目與原設計有關，因此台鐵局將持續依約與日本原廠溝通協調。

▲普悠瑪降速系統若取消，北花行車時間將增加20分。（圖／記者賴文萱攝）

馮輝昇表示，台鐵局內部陸續針對可先做的工作改善，如閘瓦脫落，檢修人員另做保護套改善，讓銳角撞擊導致脫落的原因消除，目前也沒有再脫落。

半永久式連結器與剪力螺栓斷損問題，則以刮痕探測、加強檢查，防止磨損並加強維護保養，避免悲劇再度發生。車軸軸承溫度過高問題，則是從去年報告結束後，加強檢修後即沒有再發生。另外，碟煞片表面不均衡，造成摩擦不均衡，這個狀況也正在處理中，雖然仍有少件數的掉落，但整體事故件數都有大幅下降。

▲台鐵局陸續針對普悠瑪問題一一改善。（圖／記者賴文萱攝）

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