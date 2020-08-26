　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

普悠瑪號取消傾斜還是未定數　林佳龍：看過台鐵分析後再請專家檢視

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪列車出軌事故後，台鐵成立特檢小組針對普悠瑪提出建議改善，現正評估暫時取消普悠瑪傾斜功能，但將導致台北到花蓮行車時間增加20分。交通部長林佳龍今（26）日上午出席活動受訪時表示，現在只是台鐵初步評估的方向，針對傾斜列車在安全跟效率上的取捨，必須看過台鐵分析後，再請專家加以檢視，但支持台鐵為了安全所做的努力。

特檢小組指出，普悠瑪許多問題都直接或間接與傾斜設計有關，因此建議暫時停止傾斜系統，過彎不傾斜並降低速度。針對是否取消普悠瑪傾斜功能，台鐵副局長馮輝昇表示，目前正在評估中，不過這牽涉到設計、安全、運轉、維修、保養、廠商履約責任等問題，複雜性較高，沒有規劃時間表，只希望評估越快越好，評估完成後就會提報交通部。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲針對普悠瑪列車是否取消傾斜功能，林佳龍說，必須看過台鐵分析後再請專家加以檢視。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍對此表示，台鐵針對普悠瑪事故之後，怎麼去提高安全做了各種研議，除了對日商提起訴訟之外，也針對怎樣能夠避免設計上的問題去研究，現行轉彎半徑怎麼去提升行車安全，是他們的研究方案之一，還沒送到交通部。

林佳龍說，支持台鐵為了安全所做的努力，但傾斜列車在安全跟效率上的取捨，必須看過台鐵分析後，再請專家加以檢視，強調現在只是台鐵初步評估方向。

▲▼台東車站,台東站,普悠瑪號。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵評估取消普悠瑪降速系統。（圖／記者賴文萱攝）

馮輝昇表示，去年成立特檢小組，調查報告已完成，並針對每項問題提出緊急因應措施，有提出短中長期的改善措施，部分項目與原設計有關，因此台鐵局將持續依約與日本原廠溝通協調。

▲▼台東車站,台東站,普悠瑪號。（圖／記者賴文萱攝）

▲普悠瑪降速系統若取消，北花行車時間將增加20分。（圖／記者賴文萱攝）

馮輝昇表示，台鐵局內部陸續針對可先做的工作改善，如閘瓦脫落，檢修人員另做保護套改善，讓銳角撞擊導致脫落的原因消除，目前也沒有再脫落。

半永久式連結器與剪力螺栓斷損問題，則以刮痕探測、加強檢查，防止磨損並加強維護保養，避免悲劇再度發生。車軸軸承溫度過高問題，則是從去年報告結束後，加強檢修後即沒有再發生。另外，碟煞片表面不均衡，造成摩擦不均衡，這個狀況也正在處理中，雖然仍有少件數的掉落，但整體事故件數都有大幅下降。

▲▼台東車站,台東站,普悠瑪號。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵局陸續針對普悠瑪問題一一改善。（圖／記者賴文萱攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
一晚沒戴大戰3次！清純女星19歲陪睡名導　被拋棄拍片一脫爆紅
T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」　坦承3年前認識
梅西離開巴塞隆納原因曝光！新主帥一句話讓他氣到走人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7星座下半年恐遭「離奇怪事」纏身！　TOP1要注意金錢的事

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

快訊／彰化血清抗體調查報告明上午公布！葉彥伯、詹長權、莊人祥全到場

台南長女市定古蹟「紅樓」整修完成 　盼重新找回紅樓歷史再創新風華

崑山科大獲補助建置機器人術科考場　種子教師、監委授證數量最高

接二連三中獎！好運姐「撿到500元發票」去紫南宮拜拜　刮刮樂開獎狂飆10倍

想當宅男也得先有房！四平商圈「100面旗幟」撿到槍　句句戳中上班族痛楚

普悠瑪號取消傾斜還是未定數　林佳龍：看過台鐵分析後再請專家檢視

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

7星座下半年恐遭「離奇怪事」纏身！　TOP1要注意金錢的事

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

快訊／彰化血清抗體調查報告明上午公布！葉彥伯、詹長權、莊人祥全到場

台南長女市定古蹟「紅樓」整修完成 　盼重新找回紅樓歷史再創新風華

崑山科大獲補助建置機器人術科考場　種子教師、監委授證數量最高

接二連三中獎！好運姐「撿到500元發票」去紫南宮拜拜　刮刮樂開獎狂飆10倍

想當宅男也得先有房！四平商圈「100面旗幟」撿到槍　句句戳中上班族痛楚

普悠瑪號取消傾斜還是未定數　林佳龍：看過台鐵分析後再請專家檢視

7星座下半年恐遭「離奇怪事」纏身！　TOP1要注意金錢的事

愛莉莎莎素顏出浴！他看照片嚇壞「差好大」　網大讚真實：沒有塑膠味

幕後／馬英九高分貝轟蔡英文　連打兩張牌替下一步鋪路

再難訂也想吃！網友熱議10家米其林摘星餐廳　RAW排第2名

別再說台灣蝦蝦不好了！漁業署揭「3大機制」把關：N個政府單位給你靠

陳為廷女友曝光！黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　急電溝通反遭斥

嘉南高屏升級「豪雨特報」　雨彈再擴大續掃11縣市

羈押期滿出來續施暴　警掃蕩...台南「陸橋幫」併軌8人落網

閨蜜削價搶工作？Lulu曝與吳姍儒「私下」真實一面

中職／兄弟宣布簽約7人沒有余謙　劉嘉益體檢未通過

connect select db:news error

相關新聞

林佳龍拋2方案爭取加碼延至10月底

林佳龍拋2方案爭取加碼延至10月底

安心國旅補助原先預計實施自10月底，但經費8月底已見底，預估只能撐到9月上旬，若無法補足，恐怕只能提早喊卡。交通部長林佳龍今（26）日上午出席活動時表示，經費還在努力中，觀光局3方案是因應不同情形的選項，特別預算因為立法院還沒開議審查，交通部會努力爭取預算加碼，讓補助延續到10月底，但畢竟資源預算有限，相信政院會有整體考慮；如果預算沒辦法加碼，原來補助做調整也是一種方式，這部分會進行評估，把預算花在刀口上，還是希望能維持安心旅遊，會盡力籌措。

台鐵評估　取消普悠瑪過彎傾斜

台鐵評估　取消普悠瑪過彎傾斜

台北26家、台中4家上榜2020米其林

台北26家、台中4家上榜2020米其林

林佳龍預告　米其林繼續往南評鑑

林佳龍預告　米其林繼續往南評鑑

嵐吃王子麵沒味！林佳龍導正視聽

嵐吃王子麵沒味！林佳龍導正視聽

關鍵字：

普悠瑪林佳龍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經
connect select db:news error

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面