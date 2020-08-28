22歲男遭撞癱「喪失全部勞動力」　闖紅燈駕駛判賠684萬

▲蕭姓男子2年前開車行經龍潭區龍華路時闖紅燈撞上徒步韓姓男子，造成頭部嚴重外傷導致癱瘓。（示意圖／123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子2年前7月間開車行經龍潭區龍華路往市區方向，行經龍華路一處交岔路口遇上紅燈卻闖紅燈，不慎撞上正徒步的韓姓男子、造成顱內出血嚴重外傷，導致韓男幾乎全癱，勞動力全部喪失，韓男受傷時僅22歲，因此提出9百餘萬元民訴賠償，蕭男則坦承疏失，但認為請求之勞動能力損失金額過高；法官審酌後蕭男應付給韓684萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，蕭姓男子在前年7月7月20日下午4 時21分許，開車經過龍潭區龍華路往市區方向，行經龍華路460號前之交岔路口碰上號誌轉換紅燈，蕭男未禮讓行人反而闖紅燈，不慎撞上正穿越馬路的21歲的韓姓男子倒地，造成其頭部外傷併顱內出血、後枕部頭皮撕裂傷，經送醫急救後發現有中樞神經系統機能遺存高度障害之重傷害。

案發後，桃檢根據龍潭警分局交通分隊提供現場事故圖、傷者診斷證明報告，證明以上喪失全部勞動力，目前須長期臥病在床且無法翻身等重傷害，且患者案發時還不滿22歲，判處肇事蕭姓男子過失傷害之簡易判決處刑，需對韓男負起損害賠償責任。

韓男以自身在龍潭區某國中任職薪資半年計算為14萬餘元，透過霍夫曼式計算法扣除中間利息後提出包括精神撫慰金2百萬元等民事賠償共9百餘萬元；但肇事的蕭男雖坦承疏失，也遭刑事簡易判決5月有期徒刑，易科罰金處分，但認為韓男提出喪失勞動能力損失金額過高，請法院秉公處理等語。

法官審酌後判決蕭男應付給韓包括勞動能力減損4百84萬7,670元與精神慰撫金2百萬元，合計6百84萬7,670元，本案還可上訴。

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