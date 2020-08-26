桃機第三跑道延至2030年完工被否決　林佳龍：會朝2025年來努力

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場第三跑道原訂2025年完工，但交通部及桃機公司上周提報行政院，工程要延至2030年完工，遭到行政院政委吳澤成否決。交通部長林佳龍今（26）日表示，還是會朝2025年來努力，只要土地取得順利，還是有機會按照原定時程來推動。

行政院上周舉行桃園航空城專案小組會議，交通部提出第三跑道因用地取得進度不及，希望恢復為2030年完工報告，不過，政委吳澤成否決，認為現在疫情影響旅客少，交通部應先加速進行工程設計、發包，仍要以2025年完工為目標。

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林佳龍上午出席活動被問及此事時回應，第三跑道完工時程從先前2030年提早到2025年，這是在2016年當時行政院所做的決定，站在交通部立場，第三跑道還是會朝2025年完工來努力。

不過，林佳龍也直言，土地徵收跟補償相關行政程序還是有些變數，因為土地徵收時程會比較久。此外，國際航空業受到疫情影響，預估要到2024年時才會恢復到2019年的水準，現在確實有比較多時間好好檢討並加速相關發包作業，林佳龍說，只要土地取得提早，工程就能提早來完成。

▲桃園機場第三跑道於今年3月通過環評。（圖／翻攝自網路）

桃園機場第三跑道於今年3月通過環評，民航局表示，為兼顧國家競爭力提升與繁榮地方發展，將秉持「先建後遷」原則，預計2024年完成民眾搬遷與土地取得，在此期間，桃園國際機場公司將同步辦理第三跑道闢建計畫。

根據行政院要求，桃機公司已經同步辦理第三跑道工程規劃設計等先期作業，並提報建設計畫，後續將視相關工程規劃設計檢討辦理情形，並配合土地取得進度積極趕辦第三跑道工程，再研議是否恢復原核定之興建完成目標年或另評估合理的完工期程。

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