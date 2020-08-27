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桃園刑大破獲偽造工廠！驚見5萬片仿冒醫療用口罩　業者PO「蝦皮」賣起來

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▲桃園市警局刑大偵三隊27日下午會同八德警分局查獲某工廠冒用其他經衛福部核准醫療用口罩廠商名義，仿冒製造口罩販售圖利，查扣現場機器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑大偵三隊27日下午會同八德警分局查獲某工廠冒用其他經衛福部核准醫療用口罩廠商名義，仿冒製造口罩販售圖利，查扣現場2台機器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑大偵三隊本月中旬接獲情資，八德區某工廠涉嫌仿冒其他經衛福部核准醫療口罩工廠，警方28日下午報請桃檢偵辦持法院核發搜索票與拘票，當場查扣工廠內製造機具與5萬餘片口罩等證物，警方查出，翁姓業者透過網路上「蝦皮購物」等通路販售牟利，警方偵訊後將翁男依違反商標法、藥事法等罪嫌移送桃檢偵辦。

警方指出，刑大偵三隊與八德分局本月中旬根據線報指稱，八德區某家以生產口罩機器為主的工廠，涉嫌假冒其他經衛生福利部核准醫療口罩廠商名義，在今年7月前後進口原料後，私下生產醫療口罩，並在包裝上印製合格公司名稱與衛福部許可核准字號，在網路「蝦皮購物」等通路販售牟利。

▲桃園市警局刑大偵三隊27日下午會同八德警分局查獲某工廠冒用其他經衛福部核准醫療用口罩廠商名義，仿冒製造口罩販售圖利，查扣現場機器。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑大偵三隊27日下午在八德區某工廠仿冒製造合法口罩，現場起出口罩成品等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

刑大與八德警方局專案小組多次派員埋伏蒐證，確認該工廠業者40歲的翁姓男子涉有重嫌，報請桃園地檢署指揮偵辦，27日下午趁工廠準備出貨時，專案人員持法院核發搜索票與拘票衝進入工廠內將翁男拘捕，現場起出口罩成品30箱（5萬70片）、半成品1箱 （1070片）、仿冒口罩紙盒1箱（250個）等證物，翁男則依違反商標法與藥事法等罪嫌移送桃檢察偵辦。

▲桃園市警局刑大偵三隊27日下午在八德區某工廠仿冒製造合法口罩，現場機台上準備包裝之仿冒口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑大偵三隊27日下午在八德區某工廠仿冒製造合法口罩，現場機台上準備包裝之仿冒口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市刑大呼籲，民眾購買口罩因循合法管道購買，切勿在網路或來路不明廠商購買口罩，以免賠錢傷身。

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桃警市刑大仿冒口罩

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