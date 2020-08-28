日本推出新冠病毒應對政策　爭取2021上半年全民接種疫苗

▲日本政府重點爭取在2021年獲得足夠全國國民使用的疫苗數量。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

日本首相安倍晉三在當地時間今天（28日）下午1點召開記者會宣布，政府綜合研究醫學領域情況後，制定了應對新冠病毒傳染病的最新政策，重點爭取於2021年上半年獲得足夠讓全國國民接種的疫苗。為了避免醫療體系崩潰，政府也重新制定了輕症患者的治療方針，並將優先治療重症患者。這是安倍最近傳出健康堪憂的傳聞後首次召開記者會。

據《共同社》報導，政策重點主要聚焦於全民的疫苗接種上，傳染病對策本部將在之後的臨時內閣會議中提出動用2020年度第2次補充預算的預備金，以確保能順利拿到足夠的疫苗數量。政策還包含了人們可以接種疫苗的院所、方法和發生健康損害時的救濟措施等。

此外，政府也將擴充檢查機制，從源頭控制疫情。在疫情較為嚴重的地區，醫療機構和養老設施的全體職員需進行定期檢測。中央政府也將支持地方政府應老年人的要求進行檢查。

為了避免醫療體系崩潰，政府重新制定了治療方針，未來將以重症患者優先。接受新冠患者的醫療機構將獲得高金額的援助金，政府也考慮增加大學醫院的補助，建構一個護理師可以相互支援的體系，增強醫療體系。

同時，政府還將建立迅速評估感染影響並發佈資訊的危機管理體制。作為國境的靠岸對策，政府將努力使成田、羽田、關西機場的入境審查能力達到1萬人以上。

日本首相安倍晉三將於28日下午5點在官邸再次舉行記者會宣布新政策的相關消息。據悉，他還將表明繼續擔任首相的意向。