影／NHK爆料：怕「健康因素惡化」　安倍晉三辭職意圖明確！

根據《NHK》報導,安倍晉三計畫28日辭職首相一職,靜心調養身體。據悉,安倍晉三之所以萌生出辭職首相的想法,是為了避免舊疾惡化阻礙國家事務處理,詳細情形將在28日傍晚的新聞發布會上解釋。日媒《NHK》報導,自新冠疫情爆發以來,安倍晉三連百日工作未休息,導致身體不適,17日前往慶應大學就醫接受檢查。

綜合日媒報導,安倍晉三日前遭到直擊1周內進出醫院2次,在第二次的複診後,官方回應是依照醫生指示回診,但因在2007年安倍曾有因為健康惡化突然請辭,一度被外界痛批「不負責任」,讓他留下職務創傷,此番健康再惡化,安倍的動向也格外引人關注。

時間拉回14年前,安倍當時以戰後最年輕的52歲之姿登上日本首相大位,但因舊疾潰瘍性大腸炎病情惡化原因,在任366日後請辭下台。此次安倍的身體狀況再度傳出不適的消息,政府及執政黨內部紛紛出現充分休息照顧身體等勸說的聲音。安倍將於28日當地下午5時(台灣時間下午4時)親自說明理由。

在消息傳出後,東京都知事小池百合子稍早表示,「非常遺憾。」

