北韓最新衛星照「秘製全新小潛艇」　外媒：似擊沉南韓天安艦的「MS-29」縮小版

記者詹雅婷/綜合外電報導

北韓咸鏡北道新浦造船廠最新衛星影像曝光,根據軍事專家薩頓(H. I. Sutton)的說法,平壤政府正在該造船廠建造一艘神祕的全新潛艇,且可能類似於當年攻擊南韓天安艦的「MS-29」小型潛艇,但規模較小。此外,除了該艘潛艇之外,當局也正在廠內建造另外2種型號的潛艇。

富比士(Forbes)25日刊登薩頓撰寫的文章,關注北韓情勢網站「北緯38度」(38 North)早在5月29日就揭露該艘新型潛艇的存在,當時是以「不尋常物體」(Unusual object)來形容。此後,薩頓迅速收集更多衛星影像,如今認定該「不尋常物體」就是一艘全新小型潛艇,或是大型無人水下潛艦(XLUUV)。

薩頓指出,該物體比較有可能是全新小型潛艇,因為其船身擁有明顯帆罩(sail)設計,位在中間,用途在於讓船員能在不被海浪淹沒的狀態下,安全在海上進出潛艇。他分析,新的潛艇適合近距離運作,價格便宜,但只能搭載小型武器。

New article. I propose "Sinpo-B" for this new submarine in North Korea.



The previous unexpected type, now known as the Gorae Class, was initially labeled Sinpo Class. Also seen at Sinpo. The Romeo-Mod class hasn't been launched yet (?) https://t.co/Yv53fXedtc