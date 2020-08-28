20年首度攻進日本市場　11公噸台灣文旦9/25在日本超市買得到

▲麻豆文旦20年首度攻進日本市場。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

文旦是國內重要經濟果樹，農委會農糧署輔導果農生產產銷履歷驗證文旦，20年來首度外銷麻豆文旦前往日本，該批文旦計11公噸，今（28日）已開始在產地集貨、分級包裝等作業，預計9月25日在日本超市銷售，同時將致贈文旦給日本學校師生供作學校營養午餐水果使用。

為培養日本消費者對台灣水果的認識及喜愛，農糧署署長胡忠一自105年起計畫性培養日本二線城市學童從小認識台蕉，成功突破台蕉僅在日本東京、大阪、名古屋及福岡等一線城市銷售現狀，目前每年笠間市、水戶市及大洗町等市町都會固定採購台灣香蕉提供轄內中小學生供作學校營養午餐水果使用，今年預計11月將再增常陸那珂市，爰截至7月底外銷香蕉數量2,894公噸，已較去年同期增加24%。

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▲農糧署署長胡忠一致贈日本政要及學校師生台灣文旦，由日本笠間台灣辦事處木下知香處長代表受贈 。（圖／農委會提供）

胡忠一表示，將再複製香蕉成功模式在文旦產業，特別製作日文版如何剝食文旦、文旦食用方法、營養價值及優質文旦等之文宣DM，供消費者參考，同時向下扎根，以食農教育方式向日本學校師生傳遞對食物的正確知識及培養珍惜食物的觀念，藉由農產品與文化的相互交流，讓台灣文旦在日本消費者心中留下良好印象，進而每年採購台灣文旦。

▲農糧署署長胡忠一 。（圖／農委會提供）

農糧署表示，文旦富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，飯後來顆甜美的文旦不但均衡營養，更有去油解膩的功效，且文旦賞味期長，可儲放1-2個月，消費者隨時都可以享受其清香甘甜的滋味，今年文旦已陸續採收上市，請消費者把握嚐鮮機會，挑選文旦時，以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。