王毅訪挪威　呼籲勿以諾貝爾獎干預中國內政

▲疫情下，中國外交部長王毅與挪威外交部長瑟雷德以「手肘禮」取代握手。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中國外交部長王毅在出訪歐洲五國時呼籲挪威不要將諾貝爾和平獎頒發給香港示威者，以維持兩國之間「健康而穩定」的關係，新冠病毒的來源也仍然未知，在未釐清爆發原因前，大家不要以政治化和污名化的眼光看待這場疫情。

《南華早報》報導，王毅的歐洲五國行來到了第三站挪威，他也與挪威外交大臣瑟雷德（Ine Marie Eriksen Søreide）在27日聯合舉行了記者會。當記者問及中國對於日前有挪威國會議員提名「香港人」角逐諾貝爾和平獎的看法時，他回應，無論是過去、現在或將來，中方都堅決拒絕任何人企圖利用諾貝爾和平獎去干預中國內部事務，中方也不希望看到諾貝爾和平獎被政治化。

王毅是中國15年來外交部長出訪挪威的第一人。中挪兩國自2008年開始談判自由貿易協議，因為挪威諾貝爾獎委員會決定將和平獎授予劉曉波後，兩國關係在2010年降至冰點，還凍結了中挪之間的外交關係。王毅在記者會上也呼籲挪威要珍惜兩國當前的關係，不要將諾貝爾獎再次頒給一個中國不承認的異見分子，以維持兩國間「健康而穩定」的關係。

他也在記者會上對美國總統川普一再將新冠肺炎稱為「中國肺炎」一事做出回應。他宣稱，目前新冠病毒的源頭仍不清楚，大家不要以政治化或污名化的眼光看待這場疫情；由於疫情大幅度地改變了全球的經濟與生活方式，中挪兩國應加快腳步簽署自由貿易協定，以促進重建世界經濟。他承諾，將允許挪威在能確保食品安全的前提下將海產出口至中國，並考慮為持有挪威護照的公民在中國短期過境提供免簽的福利。