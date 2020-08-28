北斗研發新一代定位晶片　陸稱「世界一流、今年上市」

▲北斗星通亮相該公司自主研發的新一代22納米工藝晶片。（圖／取自北京日報）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸「北斗三號」全球衛星導航系統開通服務後，中方緊鑼密鼓研發高精度定位晶片，以最大化北斗效能。在27日下午於北京舉行的「中關村北斗和空間信息服務產業高峰論壇」上，北斗星通亮相了該公司自主研發的新一代22納米工藝晶片，稱能滿足自動駕駛、無人機等市場高端應用的需求，今年內發布上市。

北斗星通公司相關負責人表示，這顆22納米工藝晶片，尺寸是上一代高精度晶片的四分之一，功耗僅是上一代的五分之一，基於北斗三號的衛星天基測控收發信機、「北斗+遙感」全球應用服務平台，滿足高端市場運用需求，今年內發布上市後，預計2021年上半年實現量產。

▲中國自主研發的北斗定位晶片。（圖／取自北京日報）

北斗星通指稱，這顆晶片主要應用於具有定位功能的設備上，包括共享單車、智能手環、無人機等，相比上一代，它的待機時間更長，對於定位產品來說意義重大。

據公開訊息，北斗星通2000年9月創立於北京海淀區，是大陸衛星導航領域首家上市企業，2009年起設立自主晶片研發子公司。《北京日報》報導稱，此次亮相的22納米工藝晶片，已經達到世界領先的水準。

7月31日，中國「北斗三號」全球衛星導航系統7月31日舉辦開通儀式，中國國家主席習近平親自出席，並宣布中方自主建設的系統正式開通後，中國外交部發言人汪文斌當時說，北斗系統已覆蓋200多個國家和地區，用戶突破1億，日服務達2億次，「全世界一半以上的國家都已開始使用北斗系統」。

目前，世界上有4大衛星導航系統，分別是美國全球定位系統（GPS）、俄羅斯「格洛納斯」（GLONASS ）系統、歐洲「伽利略」（Galileo）系統及中國「北斗」系統。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下