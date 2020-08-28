關係緊繃爆裂！美軍派P-8A巡邏機進東海領空　中國「扳臉回應」：不怕

▲美軍P-8A進入東海。（圖／翻攝自推特@SCS_PI）

記者陳亭伃／綜合報導

中國、美國近期在南海海域動作頻頻，讓原本處於緊繃的中美關係，更加難以捉摸，27日雙方再度空中角力。根據《環球網》報導，美軍頻繁進入中國周邊空域，派出了P-8A海神式海上巡邏機進入東海，引發中國方面高度關注。

根據《環球網》報導，27日美軍派出P-8A海神式海上巡邏機自駐日美軍基地起飛，往西南方向飛行，接著進入中國認定的東海防空識別區，後往西南飛行，穿越防空識別區後，隨即轉回東北方向離開。

然而這樣的行徑隨即引發中國方面高度關注，由於近期美軍在中國附近活動頻繁，中國國防部新聞發言人吳謙表示，「對於美方最近大動作施壓、挑釁，我們的態度清晰明確，第一反對、第二不怕，美國政客在大選前為了一己之私有這樣的行為，明顯想要破壞中美兩國關係，甚至想要製造事端與軍事衝突」。

中國軍事專家宋忠平7月份曾表示，解放軍其實可以採取抵近攔截的方式，對美軍偵察機進行干擾，或是暫停一些軍事活動，降低訊號被截取的機率。

►東西這樣買