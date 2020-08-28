　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬克宏將會中國外長王毅　台灣增設辦事處成焦點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電

中國外長王毅訪歐行程第4站將於明天抵達法國，並於下午會見總統馬克宏。法國近月來對中國的態度逐漸強硬，法媒預測台灣增設普羅旺斯辦事處將會成為雙方討論焦點。

法國總統馬克宏28日下午將接見中國外長王毅，這是王毅自2019冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發後，第一次海外出訪，而法國是他歐洲5國訪問行程的第4站。

王毅的前3站為義大利、荷蘭和挪威。挪威並非歐盟成員國，然而王毅在會晤時，強調北京的北極圈政策，企圖發展中國的「極圈絲路」，以優化中國與西方國家的貿易關係。

王毅在行程中不斷呼籲歐洲揚棄「冷戰」心態，他認為，目前這種心態已成為自武漢出現病毒後西方國家和中國關係的基調。

外界預計王毅28日在總統府艾里賽宮（Elysée）、29日在外交部以及30日出席法國國際關係研究院（IFRI）活動時，都會強調加強雙邊的「策略對話」，這也是馬克宏自上任以來一直追求的。

歐洲與中國間的嫌隙越來越多，除了世界衛生組織正在調查的中國疫情處理措施外，歐洲多國也對華為5G採取限制發展的政策。此外，歐盟也強力批評北京的港版國安法與對新疆維吾爾族的壓迫。

至於法中關係，「星期日報」（Le Journal du Dimanche）指出，台灣25日宣布即將在艾克斯普羅旺斯（Aix-en-Provence)增設的辦事處很可能成為王毅與馬克宏以及法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）的會晤議題。

法國外交部已企圖不讓中國覺得受威脅，並於日前表明這個決定「遵循了法國法律」。

法國「十字架報」（La Croix）則撰文分析法國如何支持台灣並惹怒中國。文章指出，法國給予台灣辦事處綠燈的同時，也承受激怒中國的風險。

十字架報表示，台灣選擇宣布的時間點一定不是巧合。一位不具名的外交人員分析，「法國和台灣協議增設辦公室已經好幾年了，而法國終於在今年初點了頭」，換句話說，就是在中國武漢疫情肆虐之際。

另一位相關人士則指出，即使法國不應激怒中國，然而法國在幾個月之中又再一次的挑戰北京。5月間，法國更新和台灣間的武器合約，這個決定讓中國高喊「傷害法中關係」。當時法國不受中國威嚇，甚至反駁中國要他專注對抗病毒。

文章寫道，「法國面對中國的強硬態度以及向台灣靠攏的策略，似乎越來越穩固」。

接著王毅會造訪歐盟主席國德國，幾週後德國將主辦歐盟27國與中國的峰會。一般預測王毅的意圖並不僅止於歐盟，而是希望推動中國與歐盟各國間的雙邊關係。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
還原「性騷館長5分鐘」始末！狂粉挨告被肉搜　埋伏半小時轟3槍
館長為何中槍第一時間開直播　網曝背後原因「超聰明」被轟爆
館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」：一切都太順
今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台美啟動貿易談判！　美國貿易代表籲「解除美豬美牛進口限制」

馬克宏將會中國外長王毅　台灣增設辦事處成焦點

17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

經理夫人家中上吊...只留下「詭異紙條」　女兒開房門崩潰

視訊會議抽空跟女秘書啪啪啪　菲國村長按錯鍵過程全錄

再次領先！普丁女兒接種狀況良好...俄羅斯宣布9月有「第2款疫苗問世」

颶風蘿拉「致災風暴潮」強襲…沿海居民生還渺茫　路州副州長：為他們祈禱

解放軍連射4導彈警告　美國防部硬中帶軟：南海衝突恐波及全球

韓國輕航母計畫遭國會反對：純屬浪費預算！

澳洲11所學校教科書將台灣列中國領土　出版社挨批急道歉下架

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

金鐘55／《聲林之王2》拚連莊PK3度入圍《大熱門》　三大獎不足額..《玩很大》等外景遊戲節目全槓！

台美啟動貿易談判！　美國貿易代表籲「解除美豬美牛進口限制」

馬克宏將會中國外長王毅　台灣增設辦事處成焦點

17歲步槍少年「當街擊斃」示威者　警察局長：遵守宵禁就不會發生

經理夫人家中上吊...只留下「詭異紙條」　女兒開房門崩潰

視訊會議抽空跟女秘書啪啪啪　菲國村長按錯鍵過程全錄

再次領先！普丁女兒接種狀況良好...俄羅斯宣布9月有「第2款疫苗問世」

颶風蘿拉「致災風暴潮」強襲…沿海居民生還渺茫　路州副州長：為他們祈禱

解放軍連射4導彈警告　美國防部硬中帶軟：南海衝突恐波及全球

韓國輕航母計畫遭國會反對：純屬浪費預算！

澳洲11所學校教科書將台灣列中國領土　出版社挨批急道歉下架

史上最熱一季！今夏平均氣溫逼近30度　氣候有「4大異常」

全國首創！　嘉義縣綠衣失智者友善天使成軍

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

陳喬恩主持一轉身「小腹凸起」0修圖畫面全被拍！　發福照掀戰…哭臉認：又吃胖了

台美啟動貿易談判！　美國貿易代表籲「解除美豬美牛進口限制」

狂粉「做案路線曝光」...吹冷氣埋伏30分鐘！下車連轟館長3槍　運將聽槍聲嚇傻

嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

陸推開公司全程「網路化」　李克強出招活絡經濟

嘉市公私立中小學校長會議　結合嘉義大學「實驗教育」

不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

村長跟女秘書啪啪啪 視訊全都錄

「五體不滿足」乙武洋匡再爆恐嚇15年妻

撞見「老公和婆婆」床戰！她怒報警

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

母家中上吊留詭異字條　女兒崩潰

吃媽媽餵的葡萄　小兄弟毒發身亡

示威釀槍擊　警：遵守宵禁就沒事

全球服役最長航艦　印度「維拉特號」報廢

再領先！普丁：俄羅斯9月有「第2款疫苗問世」

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

中國連射4導彈警告　美國防部強勢回應

菲證實：北京若在南海開火將求助美國

她拍抖音「撿海邊行李箱」竟藏2具凹折屍

新郎說完這句「結婚誓詞」天打雷劈

更多熱門

相關新聞

「淘寶台灣」背後的政經脈絡

「淘寶台灣」背後的政經脈絡

經濟部投審會日前宣布，阿里巴巴集團對英商克雷達具有控制能力，已屬中資企業，所以「淘寶台灣」名義經營電商平台，違反《兩岸條例》。除了罰鍰外，英商克雷達必需在六個月內撤回投資或改正，這也是首個以實質控制力認定為中資的案例。

澳洲出版社將台灣列中國領土急道歉下架

澳洲出版社將台灣列中國領土急道歉下架

愛奇藝淘寶遭禁　陸委會：與ECFA無關

愛奇藝淘寶遭禁　陸委會：與ECFA無關

Nissan Sentra全車標配ADAS系統

Nissan Sentra全車標配ADAS系統

海洛因偽裝成「泡麵」　台籍運毒手被捕

海洛因偽裝成「泡麵」　台籍運毒手被捕

關鍵字：

馬克宏王毅台灣辦事處

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

快訊／館長凌晨遭人開2槍！倒地滿地血

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

6大星座組合請保持距離

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面