病毒餘孽滲透！南韓單日激增371例　防疫措施「升級」：限制咖啡廳營業

▲南韓光州也發生教會群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情稍稍減緩，根據統計，今（28）日上午10時共通報371起新增病例，其中僅12例為海外感染，其餘359例為境內感染。不過相較於前一日，因颱風巴威影響，接受篩檢人數較為減少，預估仍存在未檢測出的確診病患。南韓政府今早也宣布，未來一周仍維持「社交防疫距離」第2階段，不過鑑於先前京畿道坡州市的星巴克群聚感染案，將會加強管制咖啡廳、餐廳的營業時間與規模。

而國會在先前曾來採訪的攝影記者確診後宣告暫時關閉，共同民主黨黨魁李海瓚（이해찬）、院內代表金太年（김태년）隨後居家隔離，並接受篩檢，昨（27）日晚間結果出爐為陰性，令南韓政壇鬆了一口氣。

截至28日上午0時，南韓共累計19007例確診、316例死亡，與前日相比，增加3起死亡病例。

綜合《韓聯社》、《News1》，自最近2周爆發第二波大流行後，首都圈（首爾、京畿道、仁川）已累計超過7200起病例，已經超越因「新天地教會」所引起的第一波全國大流行後在大邱、慶尚北道所累計的7007起病例，兩者相差193起病例。

首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）、15日的首爾光化門集會示威被指控為此波全國大流行的罪魁禍首，光州、全羅南道不斷出現群聚感染案，扣除境外感染案例，短短15天以內已累積新增4128起病例，平均每天新增289起病例，數量之龐大，使得南韓境內重症患者病床數以及輕症患者所居住的臨時生活安置中心已達負荷。

▲近2周南韓疫情嚴峻，不過仍有教會執意舉行禮拜活動，圖為首爾汝矣島純福音教會。（圖／達志影像）

報導指出，受到颱風巴威影響，光是首爾設置於戶外的臨時診療所就於27日上午9時至下午1時停止營運，導致檢體與前日相比減少2千件。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈地區高達284例（首爾佔145例、京畿道佔112例、仁川佔27例）；光州佔17例；全羅南道佔12例；忠清南道佔9例；釜山與大邱各佔5例；江原道與大田各佔3例；世宗、全羅北道、濟州島各佔2例；蔚山與慶尚北道各佔1例。

截至27日中午12時，「愛第一教會」累計959例，其中已傳播至其他宗教場所、職場、醫療院所、托兒所等23處地點；參與15日光化門示威集會的感染者已散佈在南韓13個市與道，確診者增至273人；曾到光州市北區角化洞「聖林浸禮教會」（성림침례교회，暫譯）參加禮拜活動的感染案例共為31起。

另外，首爾市九老區某棟13層樓的公寓，疑似因為電梯、廁所抽風機導致未曾有接觸史的住戶紛紛集體染疫，目前仍維持28名住戶確診；光州市「聖林浸禮教會」確診者曾到「東光州桌球俱樂部」（동광주탁구클럽），該場所至今已累計12人感染；首爾市恩平區美容院「Heeokog」（헤어콕）維持9人確診；江原道原州市室內體育設施相關確診累計64例。

▲首爾市府下令，禁止10人以上聚會。（圖／達志影像／美聯社）

針對連日來首都圈疫情嚴峻，首爾市府先前曾下達「集會禁止命令」，宣布從21日0時起至30日24時，禁止10人以上聚會，已符合「社交防疫距離」第3階段之標準。首爾市府防疫控管官朴有美（박유미，音譯）表示，該禁令將延長實施至9月13日。

而南韓國務總理丁世均（정세균）28日上午召開記者會時表示，「社交距離防疫」第2階段將延長實施1周，「若防疫措施提升至第3階段，可能招致全國社會、經濟全面癱瘓，因此該措施是我們能使出的最後一張底牌。不過未來將實施更強烈的防疫政策，例如加以限制咖啡廳、餐廳的營業時間與規模。」

針對上個周末仍有2千多所教會執意舉行「面對面」禮拜活動，丁世均叮囑，為了信徒與周遭地區居民的生命安全著想，應實施遠距離、線上禮拜活動。

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