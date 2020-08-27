國中正妹甜嗓演唱抗新冠肺炎　徐國勇親上陣演繹「我願意為你戴口罩」

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情仍肆虐全球，台灣近期也出現不少確診案案例，指揮中心提醒民眾務必戴口罩自保。內政部長徐國勇也透過臉書呼籲民眾，勤洗手、保持社交安全距離或配戴口罩。

徐國勇親自上陣與竹東國中同學合作，改編翻唱熱門金曲《我願意》宣導戴口罩的重要性，用甜美的歌聲唱出「我願意為你～我願意為你 罩住我口鼻 就算多一秒停留在口罩裡 悶一點也沒關係」，徐國勇也提醒國人，如果前往八大人潮擁擠或密閉場所時，務必戴口罩：

1.醫療院所

2.人口密集機構

3.大眾運輸場站（無法保持社交距離的車廂）

5.賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）

6.教育學習場所（補習班、K書中心等）

7.休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）

8.宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）

大型活動等

中央流行疫情指揮中心日前宣布，共有八大場所強制戴口罩，其中包括搭乘大眾運輸工具時。交通部表示，台鐵、高鐵均屬長途旅程，旅客仍可在維持社交距離下飲食，飲食完後則需戴上口罩。

另外，高中以下各學校31日即將開學。教育部長潘文忠26日指出，為因應開學防疫，教育部增購1500台熱像儀、2萬8000額溫槍、760片口罩、12公升酒精供學校使用。

▲徐國勇與國中生合作，改編熱門金曲呼籲國戴口罩。（圖／翻攝徐國勇臉書）