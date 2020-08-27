　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國中正妹甜嗓演唱抗新冠肺炎　徐國勇親上陣演繹「我願意為你戴口罩」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔡文鈴／台北報導

 新冠肺炎疫情仍肆虐全球，台灣近期也出現不少確診案案例，指揮中心提醒民眾務必戴口罩自保。內政部長徐國勇也透過臉書呼籲民眾，勤洗手、保持社交安全距離或配戴口罩。

徐國勇親自上陣與竹東國中同學合作，改編翻唱熱門金曲《我願意》宣導戴口罩的重要性，用甜美的歌聲唱出「我願意為你～我願意為你 罩住我口鼻 就算多一秒停留在口罩裡 悶一點也沒關係」，徐國勇也提醒國人，如果前往八大人潮擁擠或密閉場所時，務必戴口罩：

1.醫療院所
2.人口密集機構
3.大眾運輸場站（無法保持社交距離的車廂）
5.賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）
6.教育學習場所（補習班、K書中心等）
7.休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）
8.宗教場所（廟宇、教會、禮拜、遶境等）
大型活動等

中央流行疫情指揮中心日前宣布，共有八大場所強制戴口罩，其中包括搭乘大眾運輸工具時。交通部表示，台鐵、高鐵均屬長途旅程，旅客仍可在維持社交距離下飲食，飲食完後則需戴上口罩。

另外，高中以下各學校31日即將開學。教育部長潘文忠26日指出，為因應開學防疫，教育部增購1500台熱像儀、2萬8000額溫槍、760片口罩、12公升酒精供學校使用。

▲▼徐國勇與國中生合作，改編熱門金曲呼籲國戴口罩。（圖／翻攝徐國勇臉書）

▲徐國勇與國中生合作，改編熱門金曲呼籲國戴口罩。（圖／翻攝徐國勇臉書）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
接供品訂單「深夜送火化場」！外送員等不到人…一撥顧客電話嚇壞
謝霆鋒爆料年輕藝人「帶很多助理」　列出名單傻眼
罷免第一階通過！　陳致中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「首戰即終戰」引爆綠營…他指2018就講過　黃暐翰苦勸馬英九：還是別說了！

唉嗆跋扈粗暴無禮　蔡壁如反擊：那麼不喜歡我為何老送水果到市長室？

獨／捷克參議長7天炫風訪台　布拉格市長9月4日「離台當天」見柯文哲

罷免第一階通過！　陳致中「平常心面對」：尊重不同民意

國中正妹甜嗓演唱抗新冠肺炎　徐國勇親上陣演繹「我願意為你戴口罩」

AIT罕見曝光「超珍貴畫面」！　我飛行員在美基地執行任務

兩岸爆發衝突的可能性　蔡英文：我們擔心會擦槍走火

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

國土計畫補償辦法出爐　內政部：既有合法權利受損可獲補償

黃珊珊反擊外交部：防疫會議只討論防疫旅館　沒參與捷克團相關討論

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

《我的婆婆》家庭喜劇變「BL劇」　鍾欣凌一見王少偉狂NG...哭喊 :怎麼辦呢?

「首戰即終戰」引爆綠營…他指2018就講過　黃暐翰苦勸馬英九：還是別說了！

唉嗆跋扈粗暴無禮　蔡壁如反擊：那麼不喜歡我為何老送水果到市長室？

獨／捷克參議長7天炫風訪台　布拉格市長9月4日「離台當天」見柯文哲

罷免第一階通過！　陳致中「平常心面對」：尊重不同民意

國中正妹甜嗓演唱抗新冠肺炎　徐國勇親上陣演繹「我願意為你戴口罩」

AIT罕見曝光「超珍貴畫面」！　我飛行員在美基地執行任務

兩岸爆發衝突的可能性　蔡英文：我們擔心會擦槍走火

快訊／罷免陳致中一階通過！總部：9月4日啟動二階連署

國土計畫補償辦法出爐　內政部：既有合法權利受損可獲補償

黃珊珊反擊外交部：防疫會議只討論防疫旅館　沒參與捷克團相關討論

颶風蘿拉「致災風暴潮」強襲…沿海居民生還渺茫　路州副州長：為他們祈禱

吃止痛藥恐傷腎？醫曝真相…提「4迷思」打臉：不一定要飯後吃

5G釋照與世貿三館大幅挹注非稅課收入　歲入歲出可望連4年賸餘

「陽明交大」明年合併！實體課程限16週結束　最快12月31日放寒假

「首戰即終戰」引爆綠營…他指2018就講過　黃暐翰苦勸馬英九：還是別說了！

《爸爸去哪兒》王岳倫爆「偷吃嫩妹」9天後首現身！　合體正宮曬恩愛…網諷：自欺欺人

快訊／台南、高雄、屏東晚間宣布：明天正常上班、上課

彰化積極推動太陽能光電　開發業者承諾兼顧環保和照顧鄉親

豐FOOD百匯「趕蟹季」9/17開跑！限量帝王蟹8月底先熱身　每隻加購價2399元

接供品訂單「深夜送火化場」！外送員到場等不到人…一撥顧客電話嚇壞

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

快訊／罷免陳致中一階通過！

快訊／行政院急挪經費10幾億　支應安心旅遊補助到9月底

罷免第一階通過！陳致中：尊重不同民意

黃捷退出時代力量：黨內民主已蕩然無存

AIT首曝光　我飛行員在美路克基地執行空中加油任務

徐永明收賄、國昌錄音檔　時力1個月內4人出走　

高嘉瑜合體館長揭穿「汽車貴死人真相」

台灣對美軍購增加810億　「岸置魚叉飛彈」擊殺率提升至70%

快訊／「數位身分證」遺失補領收900挨轟　內政部拋4大成本理由急滅火

哪來萬人？王定宇批名嘴專家造謠

黃捷退黨時力下一個　網傳是她

黃捷妹妹淪時力人頭黨員爆選舉不公　陳為廷女友急電溝通反遭斥

侯友宜宴請新北跨黨立委　「賴品妤、羅致政遲到1小時」余天缺席

更多熱門

相關新聞

白牌車司機翻案？指揮中心公布抗體陽性者身份反駁

白牌車司機翻案？指揮中心公布抗體陽性者身份反駁

彰化血清抗體調查引發案外案！國內首起新冠肺炎死亡個案白牌車司機感染來源被定調為浙江台商，不過，血清抗體調查發現的陽性個案當中有2人為白牌車司機接觸者，也讓浙江台商有翻案可能。中央流行疫情指揮中心今（27）日晚間駁斥這項消息，並公布這2人是白牌車司機乘客，接觸時間為司機發病日之後，抗體陽性並非翻案證據。

BWF最新賽程10月優霸盃照打

BWF最新賽程10月優霸盃照打

南韓醫療罷工Day2！當局威脅後...不到一成醫院罷工

南韓醫療罷工Day2！當局威脅後...不到一成醫院罷工

18確診者有中和抗體　病毒專家點出背後意義

18確診者有中和抗體　病毒專家點出背後意義

白牌車司機感染源「恐非浙江台商」

白牌車司機感染源「恐非浙江台商」

關鍵字：

徐國勇口罩新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

快訊／美官方證實：中國解放軍發射4導彈

天降混凝土正妹險遭毀容　工人虧：不然我娶妳啊

2020下半年「財運事業最旺3星座」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

農曆7月「衣服穿3種顏色」惹到凶鬼？關鍵2件事就能破解

以為要出遊！汪認出醫院路拒下車

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面