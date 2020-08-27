新冠病毒全面失控！南韓單日暴增441例「刷破紀錄」　重症病床快被填滿

▲南韓國會因採訪記者確診，緊急關閉，預計29日後重新開啟。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓如今迎來新冠肺炎（COVID-19）第2波全國大流行高峰！根據南韓防疫當局統計，27日上午10時共通報441起新增病例，其中僅7例為海外感染，其餘334例皆為境內感染。國會因採訪記者確診而遭關閉，執政黨高層被迫居家隔離，政治行程面臨停擺。防疫當局表示，將於近期決定是否提升「社交距離防疫」至最高層級的第3階段（禁止10人以上聚會）。

目前南韓共累計18706例確診，其中313例死亡。

根據《韓聯社》，27日新增確診病例直接飆破400人大關，為繼大邱、慶尚北道「新天地教會」3月初所刮起的第1波全國大流行後，創下5個多月以來的單日新增確診數新高。用於治療重症患者的病床與治療輕症患者的臨時生活中心不敷使用，加上南韓國內醫療人員仍持續罷工中，對於當局來說的確是不能忽視的警訊。

▲首爾一間咖啡廳遵守社交防疫距離。（圖／路透社）

首爾市城北區的「愛第一教會」（사랑제일교회）與15日首爾光化門示威集會被指控為此波大流行的罪魁禍首，然而其信徒與籍會參加者來自全國各地，病毒已擴及至光州、江原道、忠清南道，造成其他所教會與校園爆發多起群聚感染案例。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈地區高達313例（首爾佔154例、京畿道佔100例、仁川佔59例）；光州市佔39例；忠清南道佔15例；全羅南道佔13例；大邱佔12例；釜山、慶尚南道各佔8例；大田、慶尚北道各佔3例；全羅北道、蔚山各佔2例；忠清北道、濟州島各佔1例。

截至26日中午12時，「愛第一教會」累計933例，其中已傳播至其他宗教場所、職場、醫療院所、托兒所等23處地點；參與15日光化門示威集會者增至219人感染，其中有參與示威者隨後更南下至光州市北區角化洞的「聖林浸禮教會」（성림침례교회，暫譯）參與禮拜活動，導致39人集體確診；仁川市富平區「加利利長老教會」（갈릴리장로교회）激增至共46名牧師與信徒感染；仁川市西區「主的教會」（주님의교회）共30人確診。

▲南韓首都圈疫情嚴峻，圖為首爾光化門廣場。（圖／達志影像／美聯社）

另外，首爾市九老區某棟公寓大樓疑似廁所抽風機遭新冠病毒侵入，導致5戶共28名居民集體染疫，其中1名住戶更將病毒傳播至首爾市衿川區的肉類加工廠，導致19人確診。

而全羅南道順天市某健身中心傳出10多名確診者；江原道原州市則傳出18個月大的男性幼童確診。

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁（권준욱）27日在例行記者會上預估，此波疫情大流行鐵定會從首都圈持續擴散至全國各地，且單日確診破400例規模大關還不是最高峰。

南韓許多公共衛生專家呼籲提升防疫等級，針對是否提升「社交距離防疫」層級至第3階段，權埈郁表示，「目前最重要的任務，是確實遵守第2階段的社交距離防疫，在每個步驟與階段」，呼籲各宗教場所暫時停止「面對面」禮拜。

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