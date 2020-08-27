公寓爆發垂直感染！廁所抽風機「狂吹」28名住戶衰染新冠...加工廠也遭殃

▲首爾九老區一棟13層樓公寓傳出住戶集體確診。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情異常嚴峻，光是今（27）日通報的新增病例就高達441起，再創3月初新天地教會以後，5個多月以來的最高紀錄！如今除了愛第一教會（사랑제일교회）與15日光化門示威集會外，還爆出幾宗群聚感染案例，使得南韓醫療體系與資源分配等瀕臨崩潰邊緣。

其中位於首爾市九老區的一棟13層的公寓大樓，便高達28名住戶集體染疫，1名確診住戶更是不慎將新冠病毒傳播至其所工作的加工廠，造成廠內19名員工跟著感染。

根據韓媒《中央日報》，該棟公寓興建於1988年，屬於走廊式公寓，而染疫的5戶居民，分別位處5個樓層中的同個位置上，病毒感染型態呈現出「垂直感染」模式，由上而下、或是由下而上傳播。舉例而言，門牌101號住戶若染疫，住在正上方的201、301、401號房住戶也於之後跟著感染。

針對這種特殊的公寓集體染疫現象，在展開疫調後，九老區廳人員研判是廁所的抽風機所肇禍，病毒透過抽風機滲透、傳播至樓上與樓下的住戶；然而首爾市府人員卻表示，不排除是公寓電梯、或是空調箱AHU所惹的禍，不過染疫的5戶居民間沒有接觸史。

▲南韓近日每天新增數百名確診者，醫療體系可能將瀕臨崩潰。（圖／路透社）

九老區廳長李星（이성）表示，「雖要等待疫調結過出爐後才能得知確切病毒傳染途徑與原因。不過該棟公寓大樓每一層樓有20戶，每一層樓的染疫住戶卻集中在同一個位置，由於樓上與樓下並沒有連接點，因此廁所的抽風機須列入調查重點。」

疾病管理本部相關人士表示，「目前已啟動疫調工作，若斷定抽風機是傳染原因，則需要許多證據去佐證，這只是其中一個可能性；至於病毒是否會透過電梯傳染，我研判確診者可能碰過電梯其中一個地方，之後其他住戶又去誤觸，才因此被感染。」

該棟公寓23日傳出首宗確診者，為一名女性；24日，該女患者的丈夫與子女也宣判確診；之後同時新增5名確診者，累積至8名住戶染疫；同日下午5時，430名居民接受篩檢，其中2名住戶被篩出陽性；截至27日，共有28人染疫。

根據韓媒《京鄉新聞》，該確診女子的丈夫，其所任職的首爾市衿川區肉類加工廠153名職員也跟著接受篩檢，累計20人宣告確診。

據統計，截至27日0時為止（當地時間），南韓防疫當局27日上午10時共通報441例新增確診者，又創3月初以來的歷史新高！其中7例為海外感染，434例為境內感染。目前南韓共累計18706例確診、313例死亡。

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